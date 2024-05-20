Memura-işçiye enflasyon farkı

Temmuz'da milyonların maaşı artacak. Memurların, memur emeklilerinin ve kamu işçilerinin yüzde 10 olarak belirlenen zam oranı, enflasyon farkıyla büyüyecek. Memurlara ve memur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i, kamu işçilerine ise yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek. 4 ayda yüzde 18.72 çıkan enflasyona göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.23 fark oluşurken, zam oranı da bununla yüzde 13.56'ya ulaştı. Temmuz'da maaşları artacak kamu işçilerinin de 4 aylık enflasyon farkı yüzde 7.93 oldu, zam oranı da böylece şu anda yüzde 18.72'yi buldu.

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Hem memurların hem kamu işçilerinin kesin zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. Ancak verilere ilişkin ipucu da bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; Mayıs enflasyonu yüzde 3.04, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olacak.

YÜZDE 9-14 FARK

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurların buna tahmine göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 9.1'e, Temmuz artışı da yüzde 20.01'e ulaşacak. Halen 32 bin 860 lira olan aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 39 bin 435 liraya yükselecek. Yılın başında maaşları yüzde 37.57 artan kamu işçilerinin Temmuz'daki enflasyon farkı ise anketteki tahmine göre yüzde 14.05'e ulaşırken, bu oran ile birlikte zam oranı yüzde 25.46'ya ulaşacak. Kamu işçilerinde en düşük çıplak brüt ücret de yüzde 25.46'lık tahmin gerçekleşirse 33 bin 159 liradan 41 bin 601 liraya çıkacak. Kesin oranlar 3 Temmuz'da belli olacak.

İKİ ÇOCUKLU ÇALIŞANA 2.988 TL AİLE YARDIMI

Memur maaşlarıyla birlikte kamu görevlilerinin ek ödemeleri de artacak. Artış yüzde 20.01 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 75 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 456,57 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 228,28 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 2 bin 490 liradan 2 bin 988 liraya ulaşacak.

EMEKLİYE EN AZ 17 BİN 691 TL

Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Temmuz zammı yüzde 20.01 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 691 liraya çıkacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların ilave ödemesi de uzman olmayanlarda 15 bin 217 liradan 18 bin 262, uzmanlarda 19 bin 782 liradan 23 bin 741 liraya yükselecek.

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