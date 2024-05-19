PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Gençlere indirimli seyahat

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Gençlere indirimli seyahat

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların yüzde 19,8'ini gençlerin oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demir yolu sevgisiyle büyümesi çok önemli.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5’i asker 7 kişi yaralandı | Tokat Valiliği duyurdu: 2 kişi gözaltına alındı
Koza Altın İşletmeleri
444 ile başlayan numaralara dikkat! Dolandırılardan 1,5 milyonluk vurgun!
Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!
Gayrimenkul sahipleri dikkat: Emlak vergisi için son tarih 31 Mayıs! Bu yıl ev alan 2025’te ödeyecek
Dışişleri Bakanlığı’ndan terör devleti İsrail’in sözcüsü Katz’a tarihi ayar
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirildi
Beşiktaş kendini yaktı!
Nefesler tutuldu! Aslantepe’de tarihi gün: TAKVİM’in usta yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini masaya yatırdı
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
Üçüncülük savaşı Trabzonspor’un
Merve Boluğur’un eski eşi Murat Dalkılıç evleniyor! Yeni sevgilisi ilk kez konuştu: Her şey olumlu ilerliyor...
Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı’ya seslendi: Sen hiç göremedin...
Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ben Barak’tan bomba itiraf: Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor
SON DAKİKA