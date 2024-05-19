Gençlere indirimli seyahat

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların yüzde 19,8'ini gençlerin oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demir yolu sevgisiyle büyümesi çok önemli.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN