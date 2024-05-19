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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal derbi stratejisini belirledi

İsmail Kartal, Galatasaray’ın presine karşı savunmadan sabırla çıkacak. Önde baskı kurarak rakibinin dengesini bozacak. Rakibini az adamla yakalayıp sonuç almaya çalışacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal derbi stratejisini belirledi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ın bu sezon en çok zorlandığı maçları Sparta Prag ile oynadığı maçlar olarak belirledi. Tecrübeli teknik adam, Sarı-Kırmızılılar'a zor anlar yaşatan ve Avrupa Ligi'nden eleyen Çekya temsilcisinin taktiğini derbide uygulamaya koyacak. İsmail Kartal'ın öğrencileriyle yaptığı toplantılarda Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı iki maçı ezberlettiği öğrenildi. Galatasaray, Çekya ekibi ile oynadığı ilk maçta çok zorlanmasına rağmen 3-2 kazanmıştı.

Rövanşta ise Sparta Prag müthiş bir geçiş oyunuyla 4-1 kazandı ve rakibini kupa dışında bıraktı. Kartal'ın bugün oynanacak derbi öncesi oyuncularına savunmadan sabırla çıkmaları gerektiğini söyledi. Kartal, 90 dakika boyunca oyuncularından paniğe kapılmamalarını isteyerek, sakinlik vurgusu yaptı.

Fenerbahçe, derbide önde basarak rakibini hataya zorlayacak. G.Saray'ı az adamla yakalayıp sonuca gitmeye çalışacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.

3 GALİBİYETİ BULUNUYOR
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a 5 kez rakip oldu. Kartal'ın öğrencileri, ligde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

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