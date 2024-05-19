Antep kurtardı Gümrük düştü

Haftanın en kritik maçlarından biri olan Gaziantep-Karagümrük maçında nefesler kesildi. 47'de Ogün'ün ortasında Ertuğrul Ersoy kafayı vurdu: 1-0. 55'te Ceccherini rakibine yaptığı sert faul nedeniyle VAR yönlendirmesiyle kırmızı kart gördü.

67'de Markao ceza sahası dışından çok sert vurdu: 1-1. 90'da Gradel'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Jevtovic, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 90+5'te Monteiro'nun şutu ağlarla buluştu: 3-1. Karagümrük bu sonuçla küme düştü.



BÜYÜK SEVİNÇ

Gaziantep'te taraftarlar tribünleri hınca hınç doldurdu. Son dakikalarda gelen galibiyet golleriyle taraftarlar büyük sevinç yaşadı.