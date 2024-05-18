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Sosyal medya 'ayak'landı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
Sosyal medya ’ayak’landı!

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Magazin dünyasının en popüler isimlerinden olan ünlü model Çağla Şıkel şimdi de ayakları ile gündem oldu. Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Bu paylaşımı görenler gözlerine inanamadı ve "Bu gerçek olamaz", "Uzaylı ayağı gibi" ve "Topuklu giymekten herhalde" gibi yorumlar peş peşe sıralandı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ!
Olay yaratan ayak videosundan sonra Şıkel'den de konuya dair açıklama gecikmedi. Ünlü isim sosyal medya hesabından bir video çekerek ayaklarını gösterdi. Bu video sonrası da sosyal medyada, "Oh be rahatladım" ve "Gerçek olamaz demiştik" gibi yorumlar yapıldı.

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