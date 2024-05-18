Obezite kısırlığa gebe

Evli çiftlerin 1 yıl süreyle korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamaları kısırlık olarak tanımlanıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İsa Özbey, "Evli çiftlerin yaklaşık yüzde 35'lik kısmı kısırlık sorunuyla mücadele etmektedir. Yapılan çalışmalarda erkeklerde sperm sayısının giderek azaldığı tespit edilmiştir. Sperm sayısının azalmasında çevre kirliliği, GDO'lu gıdaların tüketiminin artması, sigara, alkol, ilaç kullanımlarının artması gibi faktörler sorumlu tutulmaktadır. Aşırı kilo ve obezite çağımızın vebası olarak giderek artmakta ve kısırlığa sebep olabilmektedir" diyor.

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