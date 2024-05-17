Terim yol ayrımında

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Panathinaikos, PAOK'a 4-1 mağlup oldu. Şampiyonluk şansını kaybeden ve Avrupa kupalarına katılma ihtimalini de zora sokan Panathinaikos'ta Fatih Terim tartışılıyor. Terim'in Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile görüştüğü ve ayrılık kararının gündemde olduğu belirtildi.

Sportime.gr'den Giannis Chorianopoulos, Panathinaikos'un Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldığını iddia etti. Chorianopoulos ayrıca Panathinaikos yönetiminin kararının kesin olduğunu ve Fatih Terim'in kalma şansının sıfır olduğunu belirtti.

Fatih Terim, PAOK'a kaybedilen maç sonrası yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor. Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.