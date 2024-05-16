SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Top ona aşık

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, Deportivo Alaves maçında attığı golle yine gönülleri fethetti. Hocası Ancelotti öve öve bitiremedi. İspanyol basını manşetlere çekti: Mübarek adam!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:01
Top ona aşık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin gururu Arda, maça yedek başladı. 61. dakikada sahaya çıktı. 81'de golünü attı. Tribünler ayağa kalktı. Sadece İspanyollar değil dünya alkışladı.
Ancelotti, "Doğal yetenekli. Bazen istemese de gol atıyor" açıklamasını yaptı. As gazetesi, "Muhteşem gol" diye yazdı. Marca da koroya katıldı: Bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün.

ART 'ARDA' ATIYOR
La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid dün Alaves'i ağırladı. Ev sahibinin 5-0 kazandığı maçta oyuna sonradan giren Arda Güler de takımının 5. golüne imza atarak galibiyete katkıda bulundu. Real Madrid formasıyla ligde çıktığı 9. maçta 4. golünü kaydeden 19 yaşındaki yıldız futbolcu her 71 dakikada bir skor üreterek La Liga'da bu sezon en sık gol atan oyuncu olmayı da başardı. Şimdiden 4 gol kaydeden yıldz futbolcu 3 gol daha atması durumunda Real formasıyla 76 maça çıkan ve 7 gol kaydeden Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard'ı yakalayacak. Maçın ardından açıklamalada bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de, "Ona çok düşkünüz. O en gencimiz. Bir yeteneği var. Top Arda Güler'e aşık. Bu çok açık." ifadelerini kullandı. İspanyol basını da milli yıldızın performansına övgüler yağdırdı. Mundo Deportivo "Arda Güler de partiye katıldı" başlığını atarken AS ise Arda'nın sağ elini kalbine, sol el işaret parmağını da havaya kaldırdığı gol sevincine atıfta bulunarak "Bazı haretlerinin açıklaması yok. Mübarek adamdan muhteşem gol" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
Trendyol
Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası!
MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon: PKK/KCK’li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?
ABD’li profesörün hedefi Mardin akrebiymiş! Soruşturmada dikkat çeken detaylar
Örgütün gizli kasası Bahar Candan çıktı! Sazan sarmalı yöntemiyle 41.5 milyon Liralık vurgun! %25 indirimli satış vaadiyle...
Trakya’da hayata geçirilecek! Tarım Kredi’den et fiyatlarını düşürecek hamle
Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Artık gece gündüz ayrımı yapılmayacak: 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
SON DAKİKA