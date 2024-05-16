Türkiye'nin gururu Arda, maça yedek başladı. 61. dakikada sahaya çıktı. 81'de golünü attı. Tribünler ayağa kalktı. Sadece İspanyollar değil dünya alkışladı.

Ancelotti, "Doğal yetenekli. Bazen istemese de gol atıyor" açıklamasını yaptı. As gazetesi, "Muhteşem gol" diye yazdı. Marca da koroya katıldı: Bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün.

ART 'ARDA' ATIYOR

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid dün Alaves'i ağırladı. Ev sahibinin 5-0 kazandığı maçta oyuna sonradan giren Arda Güler de takımının 5. golüne imza atarak galibiyete katkıda bulundu. Real Madrid formasıyla ligde çıktığı 9. maçta 4. golünü kaydeden 19 yaşındaki yıldız futbolcu her 71 dakikada bir skor üreterek La Liga'da bu sezon en sık gol atan oyuncu olmayı da başardı. Şimdiden 4 gol kaydeden yıldz futbolcu 3 gol daha atması durumunda Real formasıyla 76 maça çıkan ve 7 gol kaydeden Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard'ı yakalayacak. Maçın ardından açıklamalada bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de, "Ona çok düşkünüz. O en gencimiz. Bir yeteneği var. Top Arda Güler'e aşık. Bu çok açık." ifadelerini kullandı. İspanyol basını da milli yıldızın performansına övgüler yağdırdı. Mundo Deportivo "Arda Güler de partiye katıldı" başlığını atarken AS ise Arda'nın sağ elini kalbine, sol el işaret parmağını da havaya kaldırdığı gol sevincine atıfta bulunarak "Bazı haretlerinin açıklaması yok. Mübarek adamdan muhteşem gol" ifadesini kullandı.