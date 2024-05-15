SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Eski damat dehşeti

Mehdi Karakaş, üzerine kuma getirdiği eşi Şükran’dan boşandı. Ancak babasının evine taşınan kadının peşini bırakmadı. Adana’dan İstanbul’a gelerek eski kayınpederi Rıfkı Karakaş’ı ağır yaraladı. Sırra kadem bastı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Eski damat dehşeti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Korkunç olay, geçen hafta İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Bayram kod adlı Mehdi Karakaş, şiddet uyguladığı ve üzerinde kuma getirdiği 3 çocuk annesi Şükran Karakaş'tan boşandı.

Kadın, babası Rıfkı Karakaş'ın evine taşındı. Ancak Mehdi Karakaş, peşini bir türlü bırakmadı. Adana'dan İstanbul'a gelerek eski kayınpederi Rıfkı Karakaş'a iş yerine giderken yaklaştı. "Şükran'ı ve 3 çocuğumu istiyorum" diyen eski damat, bıçakladı. Ağır yaralanan Karakaş, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Karakaş, hayati tehlikeyi atlattı.

"YAKALAYIN ŞU CANİYİ"
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Caninin sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı. Olay yerinden hızla kaçtığı kameralara da yansıyan şahıs için ekipler, Mehdi Karakaş'ın özellikle İstanbul-Adana ve Muş üçgeninde olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Tedavisine devam edilen Rıfkı Karakaş, zanlının yakalanmasını istedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e iade-i ziyaret! Erdoğan’dan CHP ziyareti hakkında açıklama
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!
Başkan Erdoğan’dan Hamas çıkışı: Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyorlar | Katil İsrail’e sert sözler
Nekbe 2024: Büyük Felaket’in 76. yıldönümünde sürgün ve ilhak! Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’dan direniş mesajı: Diz çökmeyeceğiz
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kumpas açıklaması: FETÖVARİ taktikler! Kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
SON DAKİKA