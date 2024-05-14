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Blin'kan' tahlili

İsrail destekçisi ABD'li bakan, sonunda Tel Aviv'in katliamlarını itiraf etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Blin’kan’ tahlili

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İsrail, Gazze'yi yerle bir etti. Şimdi de Refah'ı hedef seçti. Sivilleri katletti. Bugüne kadar şehit olan Filistinli sayısı, 35 bini geçti. ABD, Tel-Aviv'e her türlü desteği verdi.

Ancak, dünya kamuoyundan tepkiler yükselince, bilinçli olarak çark etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze saldırısında ölen sivillerin, öldürülen Hamas militanlarından daha fazla olduğunu söyledi. "Başbakan Netanyahu, 14 bin HAMAS'lı ve 16 bin sivilin öldürüldüğünü belirtti" dedi. Ardından da ekledi: İsrail, insani hukukla bağdaşmayan eylemler yaptı. Bu konuda farklı olayları inceleyen çok sayıda soruşturma devam ediyor.

Amerika ve Avrupa'daki üniversitelerde İsrail protestoları daha da yayıldı. ABD'de komedyen Jerry Seinfeld, Hollanda'da ise akademisyenler eylemlere katıldı.

İSRAİL BM'Yİ VURDU: 1 ÖLÜ
İsrail askerleri, Refah'ta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir araca ateş açtı. 1 BM personeli can verdi, 1 BM personeli de yaralandı.

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