SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yüzde 99 şampiyon

Nefesleri kesen maçta Karagümrük’ü Barış, Mertens ve Berkan ile deviren Galatasaray PUANINI 99’A ÇIKARDI. Şampiyonluk için dev bir adım attı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
Yüzde 99 şampiyon

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cimbom kazandı, 24. şampiyonluğa 1 kaldı!.. Sarı-Kırmızılılar nefesleri kesen maçta Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yendi. Puanını 99'a çıkaran ve Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray son iki haftada 1 beraberlik bile alsa mutlu sona ulaşacak. 34. dakikada Karagümrük öne geçti. Mendes kaleyi karşıdan bir noktadan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 45+4. dakikada Mertens, arka direğe doğru ortasını açtı. Gelen topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda skor 1-1 oldu. 70. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper sol çaprazından sıfıra doğru hareketlenerek içeri doğru pasını çıkardı. Mertens tekte dokundu: 1-2. 83. dakikada Markao'nun dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-2. 90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Seken top yayın içerisinde Berkan Kutlu'nun önüne düştü. Yıldız futbolcu çok sert bir vuruş yaparak 3 puanı getirdi: 2-3.

MÜTHİŞ GALİBİYET 'KUTLU' OLSUN
G.Saray'da gecenin kahramanı hiç tahmin edilmeyen bir isim oldu. Okan Buruk'un maçın son bölümünde oyuna aldığı Berkan Kutlu 90. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla çok etkili bir vuruş yaparak kaleci Sirigu'yu avladı ve skoru 3-2'ye getirerek Galatasaray'ı galibiyete taşıdı. Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 77. lig maçında ilk golünü kaydeden milli futbolcu karşılaşma sonrasında Olimpiyat Stadı'nın çimlerinde taraftarlara üçlü çektirdi.

BU GOL UNUTULMAZ
Berkan Kutlu profesyonel futbol kariyerinin en önemli gollerinden birisini dün attı. Yıldız futbolcu çok önemli 3 puanın en büyük mimarı oldu.

İSTANBUL'UN EFENDİSİ!
Galatasaray, Süper Lig tarihinde İstanbul takımları karşısında en fazla galibiyet aldığı 3 sezondan birini yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul ekiplerine karşı bu sezon 12 kez kazandı.

10 NUMARA 5 YILDIZ!
Mertens dün de harika bir performans sergiledi. İlk yarının son dakikasında Barış Alper'e şık bir asist yapan Belçikalı futbolcu 2. yarıda ağları sarsarak skoru 2-1'e getirdi. Mertens son 8 lig maçında da asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek madde madde sıraladı: Yabancı menşeli araca son!
Türk Telekom
Ankara’da Miçotakis’e Türk şemsiyesi: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul etti
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
Canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?
Son dakika: Kamuda 100 milyarlık tasarruf paketi için uzmanlar ne diyor? Alınacak kararlar ekonomiye nasıl yansır?
ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar
DEM’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör soruşturması başlatıldı!
EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur’luya %25-26’yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den İsmail Kartal’a flaş tepki! Görenler şoke oldu
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!
İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA