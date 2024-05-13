Yüzde 99 şampiyon

Cimbom kazandı, 24. şampiyonluğa 1 kaldı!.. Sarı-Kırmızılılar nefesleri kesen maçta Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yendi. Puanını 99'a çıkaran ve Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray son iki haftada 1 beraberlik bile alsa mutlu sona ulaşacak. 34. dakikada Karagümrük öne geçti. Mendes kaleyi karşıdan bir noktadan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 45+4. dakikada Mertens, arka direğe doğru ortasını açtı. Gelen topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda skor 1-1 oldu. 70. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper sol çaprazından sıfıra doğru hareketlenerek içeri doğru pasını çıkardı. Mertens tekte dokundu: 1-2. 83. dakikada Markao'nun dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-2. 90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Seken top yayın içerisinde Berkan Kutlu'nun önüne düştü. Yıldız futbolcu çok sert bir vuruş yaparak 3 puanı getirdi: 2-3.

MÜTHİŞ GALİBİYET 'KUTLU' OLSUN

G.Saray'da gecenin kahramanı hiç tahmin edilmeyen bir isim oldu. Okan Buruk'un maçın son bölümünde oyuna aldığı Berkan Kutlu 90. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla çok etkili bir vuruş yaparak kaleci Sirigu'yu avladı ve skoru 3-2'ye getirerek Galatasaray'ı galibiyete taşıdı. Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 77. lig maçında ilk golünü kaydeden milli futbolcu karşılaşma sonrasında Olimpiyat Stadı'nın çimlerinde taraftarlara üçlü çektirdi.

BU GOL UNUTULMAZ

Berkan Kutlu profesyonel futbol kariyerinin en önemli gollerinden birisini dün attı. Yıldız futbolcu çok önemli 3 puanın en büyük mimarı oldu.

İSTANBUL'UN EFENDİSİ!

Galatasaray, Süper Lig tarihinde İstanbul takımları karşısında en fazla galibiyet aldığı 3 sezondan birini yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul ekiplerine karşı bu sezon 12 kez kazandı.

10 NUMARA 5 YILDIZ!

Mertens dün de harika bir performans sergiledi. İlk yarının son dakikasında Barış Alper'e şık bir asist yapan Belçikalı futbolcu 2. yarıda ağları sarsarak skoru 2-1'e getirdi. Mertens son 8 lig maçında da asist yaptı.