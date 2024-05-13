Bakü İmparatoruna kavuştu!

Müzik dünyasının imparatoru İbrahim Tatlıses bir kez daha sınırları aştı. Geçtiğimiz gece kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de hayranlarıyla buluştu. Konser biletleri günler öncesinden tükendi. İmparator, yılların özlemini gidermek için sevenlerine özel hazırladığı repertuvarla dillerden düşmeyen eserlerini seslendirdi. Mekanın hınca hınç dolduğu gecede hem duygusal hem de eğlenceli eserleriyle sevenlerine adeta duygu şöleni yaşattı. Azerbaycan'ın birçok ünlü sanatçısı ve iş insanları bu muhteşem gecede yer aldı. İzleyenler arasında bulunan Azeri kızı Günel ile düet yapan İbrahim Tatlıses geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. İmparatorun Bakü sahnesi havai fişek gösterisiyle son buldu.

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