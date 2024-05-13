Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu. Önceki gün üçüncü kez başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç için, "Ali Koç Başkan Cimbom Şampiyon" tezahüratı yapıldı.
TARAFTARDAN İSRAİL'E TEPKİ
Sarı-kırmızılılar, maçta Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi. Tribünde "Filistin'de insanlık ölüyor", "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin bulunduğu pankartlar açtı, tezahüratlar da yapıldı.