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Bahar temizliği

Geçtiğimiz günlerde adının aşk iddialarına karıştığı Engin Akyürek’le olan fotoğraflarını Instagram’dan silen Demet Özdemir’den bir atak daha geldi. Özdemir, bu kez de geçmişteki 700 karesini tek çırpıda kaldırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Bahar temizliği

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Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek ve güzelliğiyle dikkatleri hep üzerine çeken Demet Özdemir, 2023 yılında bir dizide birlikte başrolü paylaşmıştı. Birbirine çok yakıştırılan Özdemir ve Akyürek hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medya hesaplarından birbirini sık sık paylaşan Özdemir ve Akyürek hakkında aşk dedikoduları yükselmişti. Ömrü kısa süren dizinin ardından Özdemir'in, Akyürek'ten çok hoşlandığı ve etkilendiği magazin basınında geniş yer bulmuştu. Bütün bu gelişmelerinden ardından Özdemir, bu iddiaları reddetmişti.

700 FOTOĞRAFI SİLDİ!
Dizi boyunca aralarından su sızmayan ve birlikte vakit geçirmekten kaçınmayan Özdemir ve Akyürek, dizi bitmesine rağmen görüşmeye devam etmişti. Ama son yaşananlar yine kafaları karıştırmıştı. Özdemir, Akyürek'le olan bütün dizi paylaşımlarını silmişti. Çıkan bu haberlerin ardından Özdemir'den bir hamle daha geldi. Güzel oyuncu sosyal medyasında adeta bahar temizliği yaptı. Instagram hesabından 700'e yakın fotoğrafı kaldıran Özdemir'in bu hareketi de gündem oldu. Hayatında Kadir Güneş'in olduğu konuşulan Özdemir'in, bu hareketi yapmasının sebebi olarak da sevgilisi Güneş'in kıskançlığı olduğu iddia ediliyor.

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