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Yeni anayasa mesajı

Başkan Erdoğan, Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuştu. “Yeni Anayasa” vurgusu yapıp “Darbe ürünü bir anayasayı Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Yeni anayasa mesajı

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Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yargının eleştirilemez olmadığını söyledi. Erdoğan, "Hoşnutsuzluğunuzu açıkça dile getirebilirsiniz. Hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini yazabilir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla yıpratılmasını asla kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca, "Adli ve idari davaları hukukun meselesinden çıkarıp siyasallaştırmak topluma gölge düşürecektir" dedi. Erdoğan konuşmasında yeni anayasa mesajı da verdi: Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Siyasetteki yumuşama yeni anayasa süreci için önemli bir fırsattır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz.

ÖĞRETMENE ŞİDDETTE CEZALARI ARTIRACAĞIZ
Başkan Erdoğan, yeni öğretmen kanunu ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi. İstanbul'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'a rahmet dileyen Erdoğan, "Öğretmenlerimize yönelik şiddete sessiz kalmadık kalmayız" dedi. Şöyle devam etti: Kanun teklifi olarak Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,
- Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.
- Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.
- Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.
- Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak. Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

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