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Türkiye zirvede

Dünyanın en büyük sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülkesi olan Türkiye’de, ilk 4 ayda 184 bini aşkın kişi balonla uçtu, rekor sinyali geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Türkiye zirvede

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Türkiye sıcak hava balonculuğunda zirveye yerleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülkesi olduğunun altını çizerek, Kapadokya'da bir günde yapılan uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabildiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 7 bölgede balon uçuş faaliyeti yürütülmekte. Bu uçuşların yüzde 80'den fazlası Kapadokya bölgesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de balon uçuşlarının yoğunlaştığı ve Kapadokya'nın bilinirliğinin arttığı 2011 yılından bu yana 310 bin 301 uçuşla 5 milyon 863 bin 176 yerli-yabancı yolcu balon ile uçtu" dedi.

REKOR YOLUNDA
Ticari olarak taşınan balon yolcu sayısının 2022'de rekor düzeye ulaşarak 750 bin seviyelerine ulaştığının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "2023'te gerçekleşen 27 bin 318 uçuşta 615 bin 63 kişi balon ile uçuş yapmıştı. 2024 yılına baktığımızda ise 1 Mayıs itibarıyla 183 bin 574 kişinin balon ile uçtuğunu görüyoruz. Bu sayı bize tatil sezonunun başlamamasına rağmen rekora seviyeye ulaşabileceğini gösteriyor" diye konuştu. Uraloğlu, Kapadokya bölgesinde, yılda ortalama 280 güne kadar uçuş yapılabildiğini belirtti.

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