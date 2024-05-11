Kasko vurgunu

Araç sahiplerinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu trafik sigortası ve kaskoda yaşanan fiyat artışları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Kendilerine resmi acente görüntüsü veren ve aldıkları 0850'li hatlarla sahte çağrı merkezleri kuran bazı dolandırıcıların vatandaşları kaskoda yüksek indirim vaadinde bulunarak ağlarına düşürdükleri öğrenildi.

NE YAPILMALI?

Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık, vatandaşları promosyon, dev kampanya gibi ifadelere inanmaması, dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise dolandırıcılığın kasko sigortasında yoğunlaştığını belirterek, "Vatandaşlar kaskoda uygun fiyat izlenimi veren sahtekarların tuzağına düşebiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız derhal savcılıklara suç duyurusunda bulunmalı" dedi.