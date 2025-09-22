PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta sona eriyor. Lider Galatasaray, ezeli rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftada Konyaspor ile evinde karşılaşıyor. Cimbom, Rams Park'ta kazanarak hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de aradaki farkı açmak amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Galatasaray - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Galatasaray - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Icardi, Sané, Yunus, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Barış, Singo

ÖZGÜVEN YAKALADI

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi giren Galatasaray, 6. haftaya lider olarak giriyor. Sarı-kırmızılı takım oynadığı 5 karşılaşmada Gaziantep FK'yı 3-0, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 15 gol atıp yalnızca 1 gol yedi. Bu istatistiklerle hem ligin en golcü hem de en az gol yiyen ekiplerinden biri haline gelen Galatasaray, Konya mücadelesi öncesinde büyük bir özgüven taşıyor.

RAMS PARK'TA YENİLMEZLİK SERİSİ

Sarı-kırmızılıların iç saha performansı da dikkat çekici. Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 20 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 17 kez galibiyet alan ve 3 kez berabere kalan Okan Buruk'un ekibi, rakip filelere 52 gol gönderirken kalesinde 16 gol gördü. Bu tablo, sarı-kırmızılıların sahasında ne kadar güçlü bir kimliğe büründüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

ICARDI ÇOK FORMDA

Takımın gol yollarındaki en önemli kozu olan Mauro Icardi ise kısa sürede etkisini hissettirdi. Arjantinli yıldız bu sezon Süper Lig'de 137 dakikada 3 kez gol sevinci yaşadı ve ortalama her 45 dakikada bir rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu performans, Galatasaray'ın hücum gücünü yukarıya taşırken taraftarlara da gelecek adına umut veriyor.

REKABETTE CİMBOM ÜSTÜN

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki rekabetin tarihine bakıldığında sarı-kırmızılıların büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşılaştı ve Galatasaray bu maçların 35'ini kazanırken, Konyaspor sadece 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerine bakıldığında Galatasaray'ın 92 golüne karşılık Konya temsilcisi 32 gol kaydetti.

İSTANBUL'DA KAYBI YOK

İstanbul'da oynanan maçlarda ise tablo daha da çarpıcı bir hal alıyor. Galatasaray, Konyaspor ile evinde oynadığı 24 maçta hiç mağlup olmadı. Bu mücadelelerin 20'sini kazanan sarı-kırmızılılar, 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip 55 gol atarken, yeşil-beyazlılar sadece 16 golle karşılık verebildi.

EN FARKLI GALİBİYET 6-0

İki takım arasındaki en farklı galibiyet 2007-2008 sezonunda İstanbul'da oynanan ve Galatasaray'ın cezası nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen maçta kaydedildi. Galatasaray, bu mücadeleyi 6-0 kazanarak rekabet tarihine damga vurdu. Konyaspor ise Galatasaray karşısında aldığı 5 galibiyetin birini 2-0, ikisini 1-0, diğerlerini ise 2-1 ve 4-3'lük skorlarla elde etti.

