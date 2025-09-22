Galatasaray ilk 5 maçında puan kaybetmedi (AA) ÖZGÜVEN YAKALADI Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi giren Galatasaray, 6. haftaya lider olarak giriyor. Sarı-kırmızılı takım oynadığı 5 karşılaşmada Gaziantep FK'yı 3-0, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 15 gol atıp yalnızca 1 gol yedi. Bu istatistiklerle hem ligin en golcü hem de en az gol yiyen ekiplerinden biri haline gelen Galatasaray, Konya mücadelesi öncesinde büyük bir özgüven taşıyor.

Galatasaray, Almanya'daki hezimeti evinde unutturmak amacında (AA) RAMS PARK'TA YENİLMEZLİK SERİSİ Sarı-kırmızılıların iç saha performansı da dikkat çekici. Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 20 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 17 kez galibiyet alan ve 3 kez berabere kalan Okan Buruk'un ekibi, rakip filelere 52 gol gönderirken kalesinde 16 gol gördü. Bu tablo, sarı-kırmızılıların sahasında ne kadar güçlü bir kimliğe büründüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Yunus Akgün (AA) ICARDI ÇOK FORMDA Takımın gol yollarındaki en önemli kozu olan Mauro Icardi ise kısa sürede etkisini hissettirdi. Arjantinli yıldız bu sezon Süper Lig'de 137 dakikada 3 kez gol sevinci yaşadı ve ortalama her 45 dakikada bir rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu performans, Galatasaray'ın hücum gücünü yukarıya taşırken taraftarlara da gelecek adına umut veriyor.

Wilfried Singo (AA) REKABETTE CİMBOM ÜSTÜN Galatasaray ile Konyaspor arasındaki rekabetin tarihine bakıldığında sarı-kırmızılıların büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşılaştı ve Galatasaray bu maçların 35'ini kazanırken, Konyaspor sadece 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerine bakıldığında Galatasaray'ın 92 golüne karşılık Konya temsilcisi 32 gol kaydetti.