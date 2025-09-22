PODCAST CANLI YAYIN

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu'da kaosu ve Gazze'deki katliamı devam ettiren İsrail'i korudu, dünya liderlerinin Filistin'in devletliğini tanıma yönündeki adımlarını yararsız olarak nitelendirdi.

Barrack BAE medyasına konuştu. (Ekran görüntüsü)Barrack BAE medyasına konuştu. (Ekran görüntüsü)

BARRACK'TAN ORTA DOĞU'DA SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI

BAE medyasına konuşan Barrack, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin'i tanıma kararının ardından Orta Doğu'da savaşa çığırtkanlığına soyundu.

İSRAİL KATLİAMINA MEŞRUİYET

Orta Doğu'da hiçbir zaman barış olmadığını iddia ederek ateşe körükle giden Barrack, "Muhtemelen de asla barış olmayacak çünkü herkes meşruiyet için mücadele ediyor." diyerek İsrail'in katliamlarına meşruiyet sağlamaya çalıştı.

ARAP COĞRAFYASINI AŞAĞILADI

Bu coğrafyada daima bir tarafın boyun eğmesi gerekiyor diyen Barrack, "'Boyun eğmek' kavramını Arapçada tam karşılayacak bir kelime yok; bu yüzden de anlayamıyorlar." dedi.

ABD'nin BM'de Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesinden sonra bu açıklamaları yapan Barrack, İsrail'in ateşkesi defalarca kez bozmasına rağmen, "Sanırım 27 ateşkes ilan edildi. Hiçbiri işe yaramadı." ifadeleriyle siyonistleri akladı barış çabalarına adata dinamit döşedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (Reuters)ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (Reuters)

AKSA TUFANI'NI BAHANE ETTİ SİYONİST MEZALİME DESTEK VERDİ

Barrak, İsrail'in saldırılarını 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'ndan bağımsız olmadığı iddiasıyla siyonist mezalimi görmezden geldi.

TÜRKİYE'Yİ ÇATIŞMANIN PARÇASI İLAN ETTİ

"Şahsen, Gazze'de yaşananlardan her açıdan nefret ediyorum. Filistinliler, İsrailliler, Ürdünlüler, Lübnanlılar, Suriyeliler ve Türkler için. Biliyorsunuz... tam bir karmaşa." sözleriyle daima barış siyasetini devam ettiren Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi Orta Doğu'daki çatışmanın bir parçası ilan etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (AA) ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (AA)


İsrail'e net bir biçimde destek veren Barrack, "İsrail değerli bir müttefik. Onlara yılda 4 ila 5 milyar dolar sübvansiyon sağlıyoruz. Amerika'nın kalbinde özel bir yeri var ve bu geçiş döneminde neler olup bittiğinin yarattığı kafa karışıklığıyla yaşıyoruz. Yani durum karmaşık." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani (AFP) ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani (AFP)

"KATAR SALDIRISINDAN HABERİMİZ YOKTU"

Dünya liderlerinin Filistin'in devletliğini tanıma yönündeki adımlarını yararsız olarak nitelendiren Barrack İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı konusunda, "Körfez ve dünya için bir şok." ifadelerini kullandı. İsrail'in ABD'den habersiz düzenlediği saldırının ABD-Körfez ilişkilerinde kalıcı bir hasar oluşturmadığını iddia eden Barrack, "İyi değildi." diyerek siyonist saldırıyı kınamak için tek bir kelime dahi kullanmadı.

Barrack Sykes Picot itirafını Arz-ı Mevud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerlerBarrack Sykes Picot itirafını Arz-ı Mevud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler

