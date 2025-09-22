ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack , Orta Doğu'da kaosu ve Gazze'deki katliamı devam ettiren İsrail'i korudu, dünya liderlerinin Filistin'in devletliğini tanıma yönündeki adımlarını yararsız olarak nitelendirdi.

Barrack BAE medyasına konuştu. (Ekran görüntüsü)

BARRACK'TAN ORTA DOĞU'DA SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI



BAE medyasına konuşan Barrack, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin'i tanıma kararının ardından Orta Doğu'da savaşa çığırtkanlığına soyundu.

İSRAİL KATLİAMINA MEŞRUİYET



Orta Doğu'da hiçbir zaman barış olmadığını iddia ederek ateşe körükle giden Barrack, "Muhtemelen de asla barış olmayacak çünkü herkes meşruiyet için mücadele ediyor." diyerek İsrail'in katliamlarına meşruiyet sağlamaya çalıştı.

ARAP COĞRAFYASINI AŞAĞILADI



Bu coğrafyada daima bir tarafın boyun eğmesi gerekiyor diyen Barrack, "'Boyun eğmek' kavramını Arapçada tam karşılayacak bir kelime yok; bu yüzden de anlayamıyorlar." dedi.

ABD'nin BM'de Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesinden sonra bu açıklamaları yapan Barrack, İsrail'in ateşkesi defalarca kez bozmasına rağmen, "Sanırım 27 ateşkes ilan edildi. Hiçbiri işe yaramadı." ifadeleriyle siyonistleri akladı barış çabalarına adata dinamit döşedi.