ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu'da kaosu ve Gazze'deki katliamı devam ettiren İsrail'i korudu, dünya liderlerinin Filistin'in devletliğini tanıma yönündeki adımlarını yararsız olarak nitelendirdi.
BARRACK'TAN ORTA DOĞU'DA SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI
BAE medyasına konuşan Barrack, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin'i tanıma kararının ardından Orta Doğu'da savaşa çığırtkanlığına soyundu.
İSRAİL KATLİAMINA MEŞRUİYET
Orta Doğu'da hiçbir zaman barış olmadığını iddia ederek ateşe körükle giden Barrack, "Muhtemelen de asla barış olmayacak çünkü herkes meşruiyet için mücadele ediyor." diyerek İsrail'in katliamlarına meşruiyet sağlamaya çalıştı.
ARAP COĞRAFYASINI AŞAĞILADI
Bu coğrafyada daima bir tarafın boyun eğmesi gerekiyor diyen Barrack, "'Boyun eğmek' kavramını Arapçada tam karşılayacak bir kelime yok; bu yüzden de anlayamıyorlar." dedi.
ABD'nin BM'de Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesinden sonra bu açıklamaları yapan Barrack, İsrail'in ateşkesi defalarca kez bozmasına rağmen, "Sanırım 27 ateşkes ilan edildi. Hiçbiri işe yaramadı." ifadeleriyle siyonistleri akladı barış çabalarına adata dinamit döşedi.
AKSA TUFANI'NI BAHANE ETTİ SİYONİST MEZALİME DESTEK VERDİ
Barrak, İsrail'in saldırılarını 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'ndan bağımsız olmadığı iddiasıyla siyonist mezalimi görmezden geldi.
TÜRKİYE'Yİ ÇATIŞMANIN PARÇASI İLAN ETTİ
"Şahsen, Gazze'de yaşananlardan her açıdan nefret ediyorum. Filistinliler, İsrailliler, Ürdünlüler, Lübnanlılar, Suriyeliler ve Türkler için. Biliyorsunuz... tam bir karmaşa." sözleriyle daima barış siyasetini devam ettiren Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi Orta Doğu'daki çatışmanın bir parçası ilan etti.