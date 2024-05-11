İstihdam rekoru

Türkiye'de işsizlik oranı, Mart'ta bir önceki aya göre 0.1, geçen yılın aynı ayına göre 1.4 puan azalarak yüzde 8.6 oldu. 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Mart'ta bir önceki aya kıyasla 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi olarak hesaplandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.4 puan azalışla yüzde 15.1 oldu.

1.4 MİLYON KİŞİYE İŞ

İstihdam edilenlerin sayısı, Mart'ta bir önceki aya göre 139 bin, bir önceki yıla göre ise 1 milyon 372 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı bir önceki aya göre 0.2 puan, bir önceki yıla göre ise 1.7 puan artarak yüzde 49.5 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının yüzde 15.1 ile yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise istihdam sayısının tarihi zirvesini yenilediğini belirterek, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı adımlarımızla ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.