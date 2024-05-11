İntikam bombası!

Batman'da yaşayan güvenlik görevlisi Necati Y, 2008'de eşi ve çocuklarıyla birlikte tayin olduğu Ankara'ya taşındı. Ancak daha sonra başka bir ev tutup başka kadınlarla ilişki yaşamaya başladı. Bunu öğrenen eşi Fadik Y, kocasına büyük bir ders verip eve döndürmek istedi.

Kızı Yasemin Y'nin erkek arkadaşının akrabası olan Ahmet A'ya, eşinin görevi sırasında Batman'da bulduğu ve evde sakladığı 4 el bombasını veren Fadik Y, kolundaki bilezikler karşılığında bombaları kocasının yaşadığı eve atmasını istedi. Ahmet A'nın teklifi kabul etmesi üzerine Yasemin Y. babasının yaşadığı evi Ahmet A'ya gösterdi. Ahmet A. evi ve Necati Y'nin evde olup olmadığını kontrol ettikten sonra el bombalarından birinin pimini çekip evin bacasından içeri attı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Patlamanın ardından olay yerinden kaçan Ahmet A. geri kalan 3 el bombasını ise kendi evine sakladı. Necati Y. eşinden şikayetçi olmasa da Ahmet A. hakkında kamu davası açıldı. Ahmet A'ya, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması' suçlarından 10 yıl hapis cezası verildi.