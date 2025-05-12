SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

İŞKUR çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağladığı yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı, toplam 348.2 milyon lira destek verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 07:02
İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağladığı yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı, toplam 348.2 milyon lira destek verildi. Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?


PRİMLER FON'DAN
Ödenekten yararlanılabilmesi için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesi ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışma şartları aranıyor.

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

Bu şartları taşıyanların ödenekten yararlanabilmesi için analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen veya e-Devlet/İŞKUR e-Şube aracılığıyla başvurması gerekiyor.

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyerek, işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün uygulanıyor. Çoğul doğumlarda 30 gün eklenen bu süre, çocuğun engelli doğması halinde 360 güne yükseltiliyor. Yarım çalışma ödeneği ise bu sürelerin yarısı hesaplanarak ödeniyor.

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

Söz konusu destekten yararlananların, yarım çalışma ödeneği ödenen gün kadar, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

TASARRUF TEDBİRLERİNE SIKI DENETİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda mali disiplinin sağlanması amacıyla devreye alınan tasarruf tedbirlerine yönelik 145 kamu idaresine bağlı bin 279 harcama birimini denetledi ve 2 bin 160 aykırı işlem tespit etti.

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

Tespit edilen aykırılıklar raporlandı ve ilgili idarelere gönderildi.

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

Bakanlıkça, bu yıl da denetimlere 157 kamu idaresinde devam edilecek.

İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamu mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda, tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecek, mali disiplinin pekiştirilmesi için gerekli tüm adımları atacağız" dedi.