İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağladığı yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı, toplam 348.2 milyon lira destek verildi. Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.





PRİMLER FON'DAN

Ödenekten yararlanılabilmesi için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesi ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışma şartları aranıyor.

Bu şartları taşıyanların ödenekten yararlanabilmesi için analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen veya e-Devlet/İŞKUR e-Şube aracılığıyla başvurması gerekiyor.





İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyerek, işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.