SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Ev kadınlarının emekliliği kolaylaşıyor. İsteğe bağlı kapsamında sigortalı olan kadınların primlerine devlet desteği sağlanması için Ekim ayında düğmeye basılacak. Öte yandan emlakçılar resmi nikah belgelerini ibraz eden çiftlerden kira komisyonu almayacak. Doğum iznini 24 haftaya çıkaracak çalışmalar da sürüyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 07:02
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Ee kadınlarına emeklilik desteği için Ekim 2025'te düğmeye basılacak. Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma, Aile, Hazine ve Sağlık bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje, aktif sigortası veya sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarını kapsayacak.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

İsteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek olan kadınlar, prim ödeyerek emekliliğe kavuşacak. Altyapısı hazırlanan düzenlemelere göre, en az 15 yıl yapılacak prim ödemelerine devlet de destek verecek.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Devletin destek vereceği prim miktarının üçte bir oranında olması alternatifi üzerinde duruluyor. Bu desteğin asgari ücretle sınırlı olması planlanıyor. Ancak yüksek prim ödeyenler, yüksek oranda maaş alabilecek.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

KİMLER YARARLANACAK?
Sistemden, "sigortalılık sebebiyle aylık almayan kişiler, 18 yaşını dolduranlar, sosyal sigorta güvencesi olmayanlar, zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar ve vergiden muaf olduğunu gösterir belgeye sahip ev hanımları" yararlanabilecek.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

GÖZLER MALİYE'DE
AK Parti kaynakları "Aile yılında kadınların hem istihdama dahil edilmeleri hem de hayatlarının sonuna kadar sosyal güvenceye ve aylığa sahip olarak yaşamaları için çalışmalara hız verdik. Ağustos ayından sonra yavaş yavaş ele alacağız. Projenin hayata geçirilmesi için adımlar atılacak. Maliye Bakanlığı'nın yeşil kartını görmemiz gerekiyor. Bütçede karşılığı olmalı. Devlet katkısına ilişkin bir liranın dahi karşılığı olmalı. 2026 bütçesine konulmalı" ifadesini kullandı.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

EMLAKÇILARDAN ÇİFTLERE MÜJDE
Aile yılında yeni evleneceklere bir müjde de emlakçılardan geldi.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Emlakçılar resmi nikah belgelerini ibraz eden çiftlerden ev kiralamada hizmet komisyonu almayacak. Böylece çiftler hem maddi yükten kurtulacak hem de yeni yaşamlarına destekle başlayacak.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Bu uygulamanın 100 bin kişiyi kapsaması halinde emlakçılardan yeni evlenecek çiftlere ortalama 2.5 milyar TL'lik nefes aldıracak katkı sağlanmış olacak.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR
Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar sağlıklı bir nüfus yapısı için çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışmasını olgunlaştırdı.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Edinilen bilgilere göre; çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi amacıyla alternatifler masaya yatırıldı. Bazı bakanlar 1 yıl ücretsiz doğum izni verilmesine ilişkin önerilerini gündeme getirdi. Müzakerelerde Maliye Bakanlığı'nın verilecek iznin maliyetlerine ilişkin etki analizleri ele alındı.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Toplantılarda doğum öncesi 12, doğum sonrası 12 hafta olarak yani toplamda 24 hafta iznin hayata geçirilmesi konusunda konsensüs oluştu. Memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Bu ayrım da ortadan kaldırılacak. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. AK Parti kaynakları, "Çalışmalar sürüyor. Mevcut sürelere doğum öncesi ve sonrası 4'er hafta eklenmesi söz konusu. Çocuk sayısını artıralım derken, aktüeryal dengelerin bozulmaması lazım. Çalışma saatlerinin azaltılması noktası da değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

TBMM DEVREYE GİRDİ
Bu arada TBMM vatandaşların yoğun başvurusu üzerine kadınlara doğum izni konusunda devreye girdi. TBMM Dilekçe Komisyonu, ilgili bakanlıklardan çalışmalara ilişkin bilgi istedi. Bu hafta içinde konu masaya yatırılacak.