Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Ee kadınlarına emeklilik desteği için Ekim 2025'te düğmeye basılacak. Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma, Aile, Hazine ve Sağlık bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje, aktif sigortası veya sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarını kapsayacak.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek olan kadınlar, prim ödeyerek emekliliğe kavuşacak. Altyapısı hazırlanan düzenlemelere göre, en az 15 yıl yapılacak prim ödemelerine devlet de destek verecek.
Devletin destek vereceği prim miktarının üçte bir oranında olması alternatifi üzerinde duruluyor. Bu desteğin asgari ücretle sınırlı olması planlanıyor. Ancak yüksek prim ödeyenler, yüksek oranda maaş alabilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Sistemden, "sigortalılık sebebiyle aylık almayan kişiler, 18 yaşını dolduranlar, sosyal sigorta güvencesi olmayanlar, zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar ve vergiden muaf olduğunu gösterir belgeye sahip ev hanımları" yararlanabilecek.
GÖZLER MALİYE'DE
AK Parti kaynakları "Aile yılında kadınların hem istihdama dahil edilmeleri hem de hayatlarının sonuna kadar sosyal güvenceye ve aylığa sahip olarak yaşamaları için çalışmalara hız verdik. Ağustos ayından sonra yavaş yavaş ele alacağız. Projenin hayata geçirilmesi için adımlar atılacak. Maliye Bakanlığı'nın yeşil kartını görmemiz gerekiyor. Bütçede karşılığı olmalı. Devlet katkısına ilişkin bir liranın dahi karşılığı olmalı. 2026 bütçesine konulmalı" ifadesini kullandı.
Emlakçılar resmi nikah belgelerini ibraz eden çiftlerden ev kiralamada hizmet komisyonu almayacak. Böylece çiftler hem maddi yükten kurtulacak hem de yeni yaşamlarına destekle başlayacak.
Bu uygulamanın 100 bin kişiyi kapsaması halinde emlakçılardan yeni evlenecek çiftlere ortalama 2.5 milyar TL'lik nefes aldıracak katkı sağlanmış olacak.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR
Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar sağlıklı bir nüfus yapısı için çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışmasını olgunlaştırdı.
Edinilen bilgilere göre; çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi amacıyla alternatifler masaya yatırıldı. Bazı bakanlar 1 yıl ücretsiz doğum izni verilmesine ilişkin önerilerini gündeme getirdi. Müzakerelerde Maliye Bakanlığı'nın verilecek iznin maliyetlerine ilişkin etki analizleri ele alındı.
Toplantılarda doğum öncesi 12, doğum sonrası 12 hafta olarak yani toplamda 24 hafta iznin hayata geçirilmesi konusunda konsensüs oluştu. Memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor.
Bu ayrım da ortadan kaldırılacak. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. AK Parti kaynakları, "Çalışmalar sürüyor. Mevcut sürelere doğum öncesi ve sonrası 4'er hafta eklenmesi söz konusu. Çocuk sayısını artıralım derken, aktüeryal dengelerin bozulmaması lazım. Çalışma saatlerinin azaltılması noktası da değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.
TBMM DEVREYE GİRDİ
Bu arada TBMM vatandaşların yoğun başvurusu üzerine kadınlara doğum izni konusunda devreye girdi. TBMM Dilekçe Komisyonu, ilgili bakanlıklardan çalışmalara ilişkin bilgi istedi. Bu hafta içinde konu masaya yatırılacak.