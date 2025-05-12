Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Emlakçılardan evlenecek çiftlere kolaylık... Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Ee kadınlarına emeklilik desteği için Ekim 2025'te düğmeye basılacak. Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma, Aile, Hazine ve Sağlık bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje, aktif sigortası veya sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarını kapsayacak.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek olan kadınlar, prim ödeyerek emekliliğe kavuşacak. Altyapısı hazırlanan düzenlemelere göre, en az 15 yıl yapılacak prim ödemelerine devlet de destek verecek.

Devletin destek vereceği prim miktarının üçte bir oranında olması alternatifi üzerinde duruluyor. Bu desteğin asgari ücretle sınırlı olması planlanıyor. Ancak yüksek prim ödeyenler, yüksek oranda maaş alabilecek.





KİMLER YARARLANACAK?

Sistemden, "sigortalılık sebebiyle aylık almayan kişiler, 18 yaşını dolduranlar, sosyal sigorta güvencesi olmayanlar, zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar ve vergiden muaf olduğunu gösterir belgeye sahip ev hanımları" yararlanabilecek.



