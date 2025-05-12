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İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar ilk iş gününde yolda kaldı! M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattında arıza

İstanbullu haftanın ilk gününde yine bir ulaşım çilesiyle karşı karşıya kaldı. M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında "teknik arıza" açıklamasıyla seferlerin yapılamadığı duyuruldu. İşe gitmek isteyenler duraklarda saatlerdir beklemek zorunda kaldı.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 09:13 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 09:24
İstanbul’da metro arızası! Vatandaşlar ilk iş gününde yolda kaldı! M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattında arıza

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri İstanbullunun ulaşım sorunu katlanarak devam ediyor.

6 yıldır arkasında öyle bir enkaz bıraktı ki sabah işe gitmek isteyenlerin ya canı tehlike de ya da türklü arızalarla karşılaşıp geç kalıyorlar.

Bugün de o arızalardan biri yaşandı.

İstanbul'da metro arızası (Ekran görüntüsü)İstanbul'da metro arızası (Ekran görüntüsü)

M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında "teknik arıza" meydana geldi.

SEFERLER YAPILAMADI

M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında "teknik arıza" açıklamasıyla seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

İstanbul'da metro arızası (X)İstanbul'da metro arızası (X)

VATANDAŞLAR ÇİLE ÇEKTİ

Vatandaşlar yaşanan metro arızasının ardından dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Öyle ki işe geç kalanlar, sosyal medya üzerinden son durumlarını paylaşarak belediyeye isyan etti.

İstanbul'da metro arızası (Ekran görüntüsü)İstanbul'da metro arızası (Ekran görüntüsü)

Metro arızası yüzünden metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan bir vatandaş, "Belediyenin beceriksizliği bizi her geçen gün şaşırtmamaya devam ediyor. Bir de arıza bir saatten uzun sürerse tweet atıyorlar. Pazartesi iş saatinde olana bakın. Sabah 7'den beri 45 kilometre hat kapalı. Bunlara 6 yıldız veren kurumu da incelemeli." dedi.

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