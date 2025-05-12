İstanbul’da metro arızası! Vatandaşlar ilk iş gününde yolda kaldı! M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattında arıza

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri İstanbullunun ulaşım sorunu katlanarak devam ediyor.

6 yıldır arkasında öyle bir enkaz bıraktı ki sabah işe gitmek isteyenlerin ya canı tehlike de ya da türklü arızalarla karşılaşıp geç kalıyorlar.

Bugün de o arızalardan biri yaşandı.