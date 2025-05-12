İstanbul’da metro arızası! Vatandaşlar ilk iş gününde yolda kaldı! M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattında arıza

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri İstanbullunun ulaşım sorunu katlanarak devam ediyor.
6 yıldır arkasında öyle bir enkaz bıraktı ki sabah işe gitmek isteyenlerin ya canı tehlike de ya da türklü arızalarla karşılaşıp geç kalıyorlar.
Bugün de o arızalardan biri yaşandı.
İstanbul'da metro arızası (Ekran görüntüsü)
M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında "teknik arıza" meydana geldi.
SEFERLER YAPILAMADI
M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında "teknik arıza" açıklamasıyla seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
İstanbul'da metro arızası (X)
VATANDAŞLAR ÇİLE ÇEKTİ
Vatandaşlar yaşanan metro arızasının ardından dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
Öyle ki işe geç kalanlar, sosyal medya üzerinden son durumlarını paylaşarak belediyeye isyan etti.