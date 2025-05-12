SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'nin yol haritası: PKK'nın feshi ve Rusya-Ukrayna masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabineyi kritik bir zamanda kritik konu başlıklarıyla topluyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesi kongresini toplayan PKK'nın feshi ve Terörsüz Türkiye'nin yol haritası olacak. Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da müzakere masasına oturması bekleniyor. İstanbul'da kurulacak barış masasına ilişkin adımlar ele alınacak. Kabine de Pakistan-Hindistan ateşkesi, Suriye ve Gazze masada olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 07:29
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye’nin yol haritası: PKK’nın feshi ve Rusya-Ukrayna masada

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirilecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI
Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak. Terör örgütü PKK kongresini topladı. Silah bırakma kararının açıklanması bekleniyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Kararın duyurulmasının ardından ilk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi. 2. aşama ise Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Toplantıda da gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES
Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan'dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs'ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'deki son gelişmeler mercek altına alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci Kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye’nin yol haritası: PKK’nın feshi ve Rusya-Ukrayna masada
Barış masası İstanbul’da kuruluyor! Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır
Borsa İstanbul
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Yeni düzenleme yolda... Kimler yararlanacak?
Masadaki beyaz bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde
İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Ukrayna-Rusya barışı için açıklama: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir irade
Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!
Sahanın hakimi Kartal! Beşiktaş - Adana Demirspor: 4-1 | MAÇ SONUCU
İfade vermek istedi kirli oyunları ifşa etti! AVM sahibi Mehmet İlhan Günay’dan CHP’li İBB hakkında şok itiraflar: 10 milyon dolarlık taşınmazı bağışlamak zorunda kaldık
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! Türkiye dönüşüm sürecinde avantajlı konumda
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna... Masada ateşkes
CANLI | PKK’nın selası okundu, feshin eli kulağında! İki ayrı kongre iddiası... Sonuç bildirgesi hazır
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler! Yaralıların son durumu nasıl? | Ebru Heper’in ailesinden tepki
Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş ’risk çok yüksek’ diyerek açıkladı: Gram altın yerine...
Zayıflamış olması gözlerden kaçmadı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı | Gözlerden uzak yaşıyordu...
PKK’nın fesih açıklamasında son viraj! PKK kampları ne olacak? Kandil, Gara, Hakurk...
Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor
Dev farkla zafer! Beşiktaş’ta Serdal Adalı yeniden başkan