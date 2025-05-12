Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yanı sıra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.