Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu
Türkiye yeni haftaya sert hava koşullarıyla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünde sağanak, gök gürültüsü ve fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle kuzey, doğu ve iç kesimlerde hava koşulları ani değişim gösterecek. Havalar ısındı derken Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Peki İstanbul'da bugün yağmur var mı? yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte 12 Mayıs bölge bölge tahminler.
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:56