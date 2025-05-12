Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu

Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu

Türkiye yeni haftaya sert hava koşullarıyla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünde sağanak, gök gürültüsü ve fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle kuzey, doğu ve iç kesimlerde hava koşulları ani değişim gösterecek. Havalar ısındı derken Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Peki İstanbul'da bugün yağmur var mı? yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte 12 Mayıs bölge bölge tahminler.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:56
Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yanı sıra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu

Yerel Kuvvetli Yağışlar Uyarısı

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Bu uyarı, sel, su baskını ve ani su yükselmesi gibi tehlikeleri de içinde barındırıyor.

Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis Etkili Olacak

Özellikle sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu durum, trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir, bu yüzden sürücüler ve yolda olanlar için dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normalleri Civarında

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle özellikle yağış ve rüzgar gibi hava olaylarına karşı tedbir almak daha önemli hale geliyor.