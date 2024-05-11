Gözler Aziz Yıldırım’da

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler, olağan seçimli genel kurula çevrilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler'de adaylığını açıklayan eski yönetici ve iş insanı Sadettin Saran'ın yanı sıra mevcut Başkan Ali Koç'un da nihai kararını gelecek hafta açıklamayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi eski başkan Aziz Yıldırım'ın kararı merak konusu oldu. Adaylık hazırlığındaki Yıldırım'ın hem sportif hem de ekonomik anlamda birlikte çalıştığı ekibe haber gönderdiği ve "Hazırlıklı olun ve benden haber bekleyin" dediği belirtildi. 20 yıl F.Bahçe'de başkanlık yapan Yıldırım'ın önümüzdeki hafta kararını duyurması bekleniyor. Kanarya'da adaylık için son başvuru 24 Mayıs'ta bitiyor.



6 ŞAMPİYONLUK GÖREN BAŞKAN

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki başkanlık görevi boyunca 6 şampiyonluk gördü. Kanarya, son şampiyonluğunu da Yıldırım ile kazandı. Camia içinden Yıldırım'a yeniden başkan adayı olması yönünde bir baskının olduğu konuşuluyor.