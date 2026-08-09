İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 şüpheli rüşvet ve irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. CHP'NİN 2024'TEKİ ADAY BELİRLEME SÜRECİ TARTIŞILIYOR



Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma, CHP'nin 2024 yerel seçimleri öncesindeki aday belirleme sürecini yeniden tartışmaya açtı.

Özgür Özel (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır) 'DEĞİŞİMİN AYNASI'YDI Özgür Özel'in parti genel başkanı seçildikten sonra yeni siyasi vizyonun adresi olarak işaret ettiği İzmir, gelinen noktada aday tespit süreçlerindeki liyakat standardının sorgulanmasına neden oldu. 'İlkay'ı tanımıyorsunuz. Verin ona İçişleri Bakanlığı'nı yönetir" Seçim sahalarında "İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir" referansıyla seçmenin karşısına çıkarılan bir ismin, kısa süre içerisinde ağır yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamalarıyla tutuklanması; hem Özel'in aday tercih mekanizmasını hem de yerel yönetimlerdeki 'değişim' vaadinin pratik uygulamalarını ciddi bir kamuoyu denetimiyle baş başa bıraktı.