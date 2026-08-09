İlkay Çiçek tutuklandı: Özgür Özel'in seçim öncesi söylediği o sözler yeniden gündemde
Özgür Özel’in yeni siyasi vizyonun adresi olarak işaret ettiği İzmir, liyakat standardının sorgulanmasına neden oldu. “İçişleri Bakanlığı’nı bile yönetebilir” denilen bir ismin yolsuzluk ve usulsüzlükten tutuklanması, Özel’in ‘değişim’ vaadinin sorgulanmasına neden oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 şüpheli rüşvet ve irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
CHP'NİN 2024'TEKİ ADAY BELİRLEME SÜRECİ TARTIŞILIYOR
Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma, CHP'nin 2024 yerel seçimleri öncesindeki aday belirleme sürecini yeniden tartışmaya açtı.
'DEĞİŞİMİN AYNASI'YDI
Özgür Özel'in parti genel başkanı seçildikten sonra yeni siyasi vizyonun adresi olarak işaret ettiği İzmir, gelinen noktada aday tespit süreçlerindeki liyakat standardının sorgulanmasına neden oldu.'İlkay'ı tanımıyorsunuz. Verin ona İçişleri Bakanlığı'nı yönetir"
Seçim sahalarında "İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir" referansıyla seçmenin karşısına çıkarılan bir ismin, kısa süre içerisinde ağır yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamalarıyla tutuklanması; hem Özel'in aday tercih mekanizmasını hem de yerel yönetimlerdeki 'değişim' vaadinin pratik uygulamalarını ciddi bir kamuoyu denetimiyle baş başa bıraktı.
KÜRSÜDEN CEZAEVİNE
Özel'in, devletin en kritik idari mekanizmalarından biri olan İçişleri Bakanlığı'nı dahi sevk ve idare edebilecek kapasitede gördüğü Çiçek'in geçmişteki iş ve siyaset kariyeri ise bu övgülerle belirgin bir tezat oluşturdu. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, siyasete girmeden önce bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çiçek, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bünyesinde özel güvenlik personeli olarak görev yaptı.
2019 yerel seçimlerinde muhtar seçilerek yerel yönetime adım attı. CHP'nin 2023 kurultayında yaşanan genel başkan değişiminin ardından, 2024 yerel seçimleri öncesinde hızla Menderes Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi ve seçimi kazandı.
Özgür Özel'in 2024 yerel seçimlerinde seçtiği belediye başkanları yolsuzluk iddiasıyla tek tek tutuklandı. Özel'e yerel seçimler öncesinde rüşvet verdiğini itiraf eden eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı da Özgür Özel örnek göstermişti.
Özel, Yalım'ın Uşak'a israf yerine hizmet getireceğini savunurken, Yalım'ın kendi pavyonunda çalışan işçileri bile belediye kadrosuna aldığı ortaya çıkmıştı.
Ayrıca Çiçek ve Yalım'ın yanı sıra Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de tutuklandı.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran'da gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kararı daha sonra kaldırılmıştı.
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