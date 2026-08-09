İddianamede, Casperlar ve Çirkinler suç ortaklığının klasik mafya modellerinden sapan yeni nesil yöntemleri detaylandırıldı. Klasik suç örgütlerinin aksine sosyal medyayı, özellikle de TikTok ve Instagram'ı işledikleri vahşi suçları "pazarlama" ve propaganda aracı olarak kullanan örgütün; sosyal medya hesaplarında paylaşılan lüks otomobiller, hız motorları ve ağır silahlarla çekilmiş görsel şovlar ve internet tabanlı platformlardaki hayal ürünü mafya dizilerinden alıntılarla özellikle 15-25 yaş arasındaki ailevi, ekonomik ve ruhsal sorunlar yaşayan çocuklar ile gençleri hedef seçtiği anlatıldı.

"SEN BİZİM KARDEŞİMİZSİN" TUZAĞI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, iddianameye yansıyan ifadelere göre; çocuklara ilk dokunuş, çocuğun mahallesinde büyümüş, kuryelik yapan veya akranı olan çete üyeleriyle kuruldu. Süreç doğrudan silah verilerek değil; yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başladı.

Ailesinde ilgi eksikliği ve gerilim yaşayan çocuğa, çete liderleri tarafından "Sen bizim kardeşimizsin", "Yeğenimizsin" denilerek sahte bir değer ve sığınak duygusu aşılandı.

Değerli olduğunu hisseden çocuk, motorların, paranın ve lüks yaşamın büyüsüne kapılarak örgüt yöneticilerine mutlak bir bağlılıkla itaat etmeye başladı. Bir kez sisteme dahil edilen çocuk, eylem anında korkup kaçmak istese bile görüntülü aramalarla ve ailelerine zarar verilmekle tehdit edilerek zorla silahlı eylemlere sürüklendi.