Sokak çetelerinin çocukları hedef alan kirli ağı iddianamede: Para vaat ettiler oyunlardan talimat verdiler
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik iddianame hazırlandı. Suç ortaklığının klasik mafya modellerinden sapan yeni nesil yöntemleri detaylandırıldı. İddianameye göre çete liderleri, devşirdikleri çocukları eylem başına 10 bin ila 50 bin lira arasında ‘tek hamlelik vurgun’ vaadiyle kandırarak tetikçi olarak kullandı.
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın sokak çetelerine yönelik etkin mücadelesinin ardından 21 ilde düzenlenen dev operasyon sonrası düzenlenen çatı iddianamede sokak çetelerinin pençesine düşen çocukların trajik sonu gözler önüne serildi.
SANAL ROL MODELLER
İddianamede, Casperlar ve Çirkinler suç ortaklığının klasik mafya modellerinden sapan yeni nesil yöntemleri detaylandırıldı. Klasik suç örgütlerinin aksine sosyal medyayı, özellikle de TikTok ve Instagram'ı işledikleri vahşi suçları "pazarlama" ve propaganda aracı olarak kullanan örgütün; sosyal medya hesaplarında paylaşılan lüks otomobiller, hız motorları ve ağır silahlarla çekilmiş görsel şovlar ve internet tabanlı platformlardaki hayal ürünü mafya dizilerinden alıntılarla özellikle 15-25 yaş arasındaki ailevi, ekonomik ve ruhsal sorunlar yaşayan çocuklar ile gençleri hedef seçtiği anlatıldı.
Çevrelerinde dışlanan gençler, gözlerinde sanal bir "rol model" olarak gördükleri çetenin ağına çekildi.
"SEN BİZİM KARDEŞİMİZSİN" TUZAĞI
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, iddianameye yansıyan ifadelere göre; çocuklara ilk dokunuş, çocuğun mahallesinde büyümüş, kuryelik yapan veya akranı olan çete üyeleriyle kuruldu. Süreç doğrudan silah verilerek değil; yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başladı.
Ailesinde ilgi eksikliği ve gerilim yaşayan çocuğa, çete liderleri tarafından "Sen bizim kardeşimizsin", "Yeğenimizsin" denilerek sahte bir değer ve sığınak duygusu aşılandı.
Değerli olduğunu hisseden çocuk, motorların, paranın ve lüks yaşamın büyüsüne kapılarak örgüt yöneticilerine mutlak bir bağlılıkla itaat etmeye başladı. Bir kez sisteme dahil edilen çocuk, eylem anında korkup kaçmak istese bile görüntülü aramalarla ve ailelerine zarar verilmekle tehdit edilerek zorla silahlı eylemlere sürüklendi.
SADECE YOL HARÇLIKLARI ALDILAR
Çete liderleri, devşirdikleri çocukları eylem başına 10 bin ila 50 bin, bazı eylemlerde ise 100 bin ila 250 bin lira arasında "tek hamlelik vurgun" vaadiyle kandırarak tetikçi olarak kullandı. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri, bu çocukların kan donduran bir şekilde dolandırıldığını ortaya koydu.
Eylemi gerçekleştiren motosiklet sürücüleri ve tetiği çeken çocuklar ya eylemden hemen sonra yakalandı ya da vaat edilen paraları hiçbir zaman alamadı. Liderler, çocukların hesaplarına sadece 4 bin lira gibi komik "yol harçlıkları" göndererek onları ölüme ve cezaevine terk etti.
HİÇBİRİ VAAT EDİLENİ ALAMADI
Suça sürüklenen çocuk İsmail H. kız kardeşinin tedavi masrafları için 100 bin liralık tetikçilik teklifini kabul etti. Son anda vazgeçmek istese de çete tarafından ölümle tehdit edildi.
Eylemin hemen ardından yakalandı ve tek kuruş para alamadı. 16 yaşındaki Uğur Ş. kendisine bir motosiklet almak için 100 bin liraya galeri kurşunlamayı kabul etti. Eylemden sonra kendisine sadece 15 bin lira ödendi. 15 yaşındaki Emre S., Barış Bişgin tarafından 220 bin lira karşılığında azmettirildi. 7 bin lira ön ödeme aldı. Bir evi kurşunladı, cezaevine girdi. 15 yaşındaki Hünkar K. 100 bin lira vaadiyle Şirinevler'deki oto yıkama dükkânını kurşunladı. Yakalandı. Parayı alamadı. 14 yaşındaki Yahya Z. TikTok'ta örgüt üyeleri tarafından çetenin ağına düşürüldü.
Güngören'de kurşunlamaya giderken yakalandı. Cep telefonunda "Yaralamada tazminat açılır mı?" diye arama yaptığı ortaya çıktı. 13 yaşındaki Kaan Ö. örgütün en küçük piyonlarındandı.
KOD ADI GADDAR
Esenler'de iki grup arasında 26 boş kovanın çıktığı silahlı çatışmaya yaya olarak katıldı ve olay yerinde yakalandı. 16 yaşındaki Ahmet A. yaşı küçük olmasına rağmen çete içerisinde "Gaddar" ve "Bay Gizli" kod adlarını kullanarak yabancı hatlar üzerinden iş insanlarını tehdit edip haraç kesti. İki eylemi koordine edip diğer çocukları tetikçi olarak azmettiren bir piyon yönetici hâline geldi.
SAVAŞ OYUNLARIYLA HABERLEŞTİLER
Güvenlik güçlerinin takibinden kaçmak için çete, çocuk tetikçileri şeytani metotlarla yönetti. Telefon dinlemelerine takılmamak için GTA ve Fortnite gibi popüler çevrimiçi oyunların sesli ve yazılı sohbet odaları üzerinden eylem talimatları verildi, ortak girilen e-posta hesaplarının taslaklar kısmına mesajlar bırakılarak iz bırakılmadı.
Görüşmelerde silahlara; "emanet","demir", "çakmak", "küte", "makina" derken, çelik yelek için "yele" kodunu kullandılar. Eylemi gerçekleştiren kadrolar birbirinden tamamen habersizdi. Motosikleti çalan çocuk ayrı, motoru süren "jokey" ayrı, arkada ateş eden tetikçi ayrı, eylemi video kaydına alan ve kaçışı sağlayan korsan taksici ayrı hücrelerden seçilerek tek bir merkezden yönetildi.