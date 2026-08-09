Spor salonuna üye olanlar dikkat: İptal ve para iadesi sözü veren salonlara tüketicilerden şikayet yağdı
Fit bir vücuda sahip olmak için spor salonlarına koşanlar dikkat! ‘İptal ve para iadesi garantisi’ veren bazı spor salonlarının, bu sözlerini tutmadığı ortaya çıktı. Tüketicilerden şikayet yağdı.
Egzersiz yapmak isteyenleri üyeliğe ikna etmek için "iptal ve para iadesi garantisi" veren spor salonları, cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicileri bezdiriyor.
Para iadesi süreçlerinde zorluk çıkaran spor salonları hakkında şikayetler artarken; tüketicilerin en fazla şikayet ettiği konular arasında sözlerin tutulmaması, sözleşmeye uyulmaması, kötü hizmet ve spor aletlerinin işlevsizliği yer aldı.
'İŞİ YOKUŞA SÜRÜYORLAR'
Bir tüketici, bir spor salonundan 30 bin liraya yıllık üyelik satın aldığını, 6 taksitle ödeme taahhüdü veren firmanın ücreti tek çekimde tahsil ettiğini söyledi. Üyeliğini iptal ettirmek isteyen tüketici, "Paramın 5 bin lirasını kapora olarak tutacaklarını söylediler. Kabul etmeyince, geri dönüş yapacaklarını söyleyerek telefonu kapattılar. İade yapmamak için işi yokuşa sürüyorlar" dedi.
DEVİR YALANI
Başka bir tüketici 16 bin lira vererek üye olduğu spor salonunu sağlık sorunları sebebiyle bırakmak zorunda kaldığını belirterek, "Sözleşmede, sağlık nedeniyle kullanılamayan süreler için iade hakkıma dair bir madde vardı. İade talep ettiğimde, para iadesi yapamayacaklarını ve sadece devir seçeneğinin olduğunu söylediler. Birkaç ay sonra başka şehre nakil istedim, onu da yapmadılar" diyerek dert yandı.
Bir diğer tüketici ise üyelik için 28 bin lira ödediği spor salonunda kayıt esnasında 'bir hafta içinde iptal ve para iadesi' sözü verdiklerini anlatarak, "Sözlerine güvenerek üyeliğimi iptal ettim ve para iademi talep ettim. Ancak iade yapılmadı ve bu süreçte hiçbir dönüş yapılmadı" diye konuştu.
NELER YAPILABİLİR?
- Abonelik yapmadan önce sözleşmeyi dikkatli şekilde okuyun.
- Cayma hakkı, fesih şartları veya otomatik yenileme maddelerini detaylıca kontrol edin.
- İptal talebinizi yazılı şekilde bildirin ve kanıtları saklayın.
- Salona e-posta veya noter ihtarı ile iptal talebinizi gönderebilirsiniz.
- İptal kabul edilmezse tüketici hakem heyetine başvuru yapın.
- Otomatik yenileme onayı vermemeye özen gösterin.
- Üyelik iptali durumunda bankanıza talimat vererek otomatik ödeme işlemini durdurabilirsiniz.
HAKLARINIZI ÖĞRENİN
Türk Tüketici Kanunu ve Borçlar Kanunu, abonelik sözleşmelerinde tüketicilere çeşitli haklar sağlıyor.
İşte bilmeniz gerekenler:
- Cayma hakkı: Mesafeli sözleşmelerde (online abonelikler) 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayabilirsiniz.
- Spor salonlarında yaptığınız gibi fiziksel sözleşmelerde ise bu hak sözleşmeye bağlı olarak değişiyor.
- Haklı sebeple fesih: Taşınma, sağlık sorunları veya hizmetin bekleneni karşılamaması gibi durumlarda sözleşmeyi feshetme hakkına sahipsiniz.
- Otomatik yenileme tuzağı: Belirli süreli abonelik sözleşmesi, süre bitiminden önce tüketicinin talebi veya onayı alınmadan otomatik olarak uzatılamaz.
Haber: Ezgi Acer