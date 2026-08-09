Bir tüketici, bir spor salonundan 30 bin liraya yıllık üyelik satın aldığını, 6 taksitle ödeme taahhüdü veren firmanın ücreti tek çekimde tahsil ettiğini söyledi. Üyeliğini iptal ettirmek isteyen tüketici, "Paramın 5 bin lirasını kapora olarak tutacaklarını söylediler. Kabul etmeyince, geri dönüş yapacaklarını söyleyerek telefonu kapattılar. İade yapmamak için işi yokuşa sürüyorlar" dedi.

DEVİR YALANI

Başka bir tüketici 16 bin lira vererek üye olduğu spor salonunu sağlık sorunları sebebiyle bırakmak zorunda kaldığını belirterek, "Sözleşmede, sağlık nedeniyle kullanılamayan süreler için iade hakkıma dair bir madde vardı. İade talep ettiğimde, para iadesi yapamayacaklarını ve sadece devir seçeneğinin olduğunu söylediler. Birkaç ay sonra başka şehre nakil istedim, onu da yapmadılar" diyerek dert yandı.

Bir diğer tüketici ise üyelik için 28 bin lira ödediği spor salonunda kayıt esnasında 'bir hafta içinde iptal ve para iadesi' sözü verdiklerini anlatarak, "Sözlerine güvenerek üyeliğimi iptal ettim ve para iademi talep ettim. Ancak iade yapılmadı ve bu süreçte hiçbir dönüş yapılmadı" diye konuştu.