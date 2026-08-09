İstanbul'da temiz paraya kirli tuzak! Vatandaşı hedef aldılar

"EMEKLİ OLMAK İSTEDİM"

Boyacılık yapan Alaattin D. ise çay ocağında tanıştıklarını, dolandırıcıların kendisine, "Üstüne şirket açalım, sigortanı yatıralım, emekli olursun" dediğini belirtti. Mağdur vatandaş, "1500 lira da para verdiler. Daha sonra iyi para kazacağız diye bir şirket daha açtırdılar. Ancak hiç ödeme alamadım. Şimdi borçlar yüzünden şirketi kapatamıyorum" dedi.

EVLİLİK KREDİSİ OYUNU

Bülent A., kardeşine duyduğu güvenin bedelini 100 milyon TL'lik usulsüz işlemle öderken spotçu Halit D., evlilik kredisi çekebilmek için devraldığı şirketlerin "kırmızı listede" olduğunu bankada öğrendiğini belirtti. Şirketleri devraldığı kişi geri alamadı. Borç sebebiyle şirketler de kapatılamadı.

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından açılan soruşturma devam ediyor.

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