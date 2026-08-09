İstanbul'da temiz paraya kirli tuzak! Vatandaşı hedef aldılar
İstanbul'da yürütülen kara para aklama soruşturmasında; kuryeden garsona, boyacıdan çaycıya kadar onlarca kişinin ek gelir ve emeklilik vaadiyle paravan şirket sahibi yapılıp kullanıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan teknik ve fiziki takip, mali sistemin içine sızmaya çalışan devasa bir organize suç ağını gün yüzüne çıkardı.
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, 306 şüpheli ile 248 firmanın tespit edildiği ve liderliğini Cihan Erdoğmuş ve muhasebecisi Pınar Jamali'nin yaptığı değerlendirilen örgütün, izini kaybettirmek için hem dijital dolandırıcılık yöntemlerini hem de dar gelirli vatandaşları kullandığı saptandı.
SİTELERİ KOPYALADILAR
Mali uzmanların ve polisin adım adım iz sürerek haritalandırdığı kara para trafiğinde örgütün iki yönteme başvurduğu saptandı. GSM operatörleri ile e-ticaret sitelerinin kopyalarını oluşturan çete, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirdi.
Kartlardan normal tutarın 30-40 katı büyüklüğünde çekimler yapıldı. Yurt dışı kaynaklı dijital oyun paraları Türkiye pazarında piyasa fiyatının oldukça altına satılarak nakde çevrildi.
Böylece yurt dışındaki kirli para, "ticari faaliyet" süsü verilerek Türk finans sistemine dahil edildi.
HAYALET ŞİRKETLER
İncelemelerde, tespit edilen 248 firmanın çoğunun hiçbir ticari faaliyeti olmayan, para trafiği için kurulmuş hayalet şirketler olduğu anlaşıldı. Örgütün, paranın kaynağını gizlemek amacıyla transferleri en az 6-7 farklı banka hesabı arasında dolaştırdıktan sonra resmî sisteme sokmaya çalıştığı belirlendi. Sorumlu kişiler tespit edilerek ifadelerine başvuruldu.
SÖZDE PATRONLAR
Milyonlarca liralık şirketlerin "sözde" patronlarının dramı gözler önüne serildi. Yapılan incelemede, Adem Ü.'nün şirketinden 7,4 milyon TL para trafiği geçtiği, operasyon anında ise cebinden yalnızca 400 TL çıktığı belirlendi.
Sokakta yaşadığı dönemde kandırıldığını anlatan şoför Ahmet A. ise "Beni evine alıp samimiyet kurdular. E-ticaret yapacağız dedi, adıma 200 milyonluk işlem yapmışlar" ifadelerini kullandı.
"EMEKLİ OLMAK İSTEDİM"
Boyacılık yapan Alaattin D. ise çay ocağında tanıştıklarını, dolandırıcıların kendisine, "Üstüne şirket açalım, sigortanı yatıralım, emekli olursun" dediğini belirtti. Mağdur vatandaş, "1500 lira da para verdiler. Daha sonra iyi para kazacağız diye bir şirket daha açtırdılar. Ancak hiç ödeme alamadım. Şimdi borçlar yüzünden şirketi kapatamıyorum" dedi.
EVLİLİK KREDİSİ OYUNU
Bülent A., kardeşine duyduğu güvenin bedelini 100 milyon TL'lik usulsüz işlemle öderken spotçu Halit D., evlilik kredisi çekebilmek için devraldığı şirketlerin "kırmızı listede" olduğunu bankada öğrendiğini belirtti. Şirketleri devraldığı kişi geri alamadı. Borç sebebiyle şirketler de kapatılamadı.
"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından açılan soruşturma devam ediyor.