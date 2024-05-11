’Eden’ bulur

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail de katıldı. Yarı final elemelerinde şarkıcı Eden Golan sahneye çıktı. Ancak binlerce kişi tarafından yuhalandı.



Sahneden inmek zorunda kaldı. Belçika devlet televizyonu VRT de yayını durdurup Gazze'ye destek çıktı. İsrail'i kınadı. Bu arada BM Genel Kurulu'nda, Filistin'in tam üyeliğini içeren tasarı onaylandı.

EUROVISION'DA İSRAİL PROTESTOSU

Katil İsrail, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı. Yarı finale çıktı. Ancak bu durum büyük tepki topladı. Filistin yanlısı binlerce gösterici yarı final öncesi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT, Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayınını durdurdu. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Yarışmayı protesto edenler arasında çevre aktivisti Greta Thunberg de vardı. BFM TV'ye konuşan Thunberg, "İsrail'in, soykırım yaptığı bir dönemde Eurovision'a katılmasına izin verilmesi skandal ve affedilemez" dedi.