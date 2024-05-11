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'Eden' bulur

Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı Eden Golan, binlerce kişi tarafından protesto edildi. Belçika devlet kanalı da yayını kesti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
’Eden’ bulur

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İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail de katıldı. Yarı final elemelerinde şarkıcı Eden Golan sahneye çıktı. Ancak binlerce kişi tarafından yuhalandı.

Sahneden inmek zorunda kaldı. Belçika devlet televizyonu VRT de yayını durdurup Gazze'ye destek çıktı. İsrail'i kınadı. Bu arada BM Genel Kurulu'nda, Filistin'in tam üyeliğini içeren tasarı onaylandı.

EUROVISION'DA İSRAİL PROTESTOSU
Katil İsrail, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı. Yarı finale çıktı. Ancak bu durum büyük tepki topladı. Filistin yanlısı binlerce gösterici yarı final öncesi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT, Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayınını durdurdu. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Yarışmayı protesto edenler arasında çevre aktivisti Greta Thunberg de vardı. BFM TV'ye konuşan Thunberg, "İsrail'in, soykırım yaptığı bir dönemde Eurovision'a katılmasına izin verilmesi skandal ve affedilemez" dedi.

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