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Bir 'Hailey' mutlu!

Dünyaca ünlü isimler Hailey Bieber ve Justin Bieber, sevenlerini heyecanlandırdı. Ünlü çift, anne baba olmaya hazırlanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Bir ’Hailey’ mutlu!

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Gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olan Hailey Bieber ile Justin Bieber, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri süren Bieber çiftinden müjdeli haber geldi. Bebek beklediklerini duyuran ikili, romantik pozlarını sosyal medya üzerinden paylaştılar. Hawaii'de evlilik yeminlerini de yenileyen Bieber çiftinin romantik pozlarında Hailey Bieber'ın büyüyen karnı dikkat çekti.

Ünlü model, Yves Saint Laurent tasarımı zarif dantel bir gelinlik giyerken; Justin Bieber da spor tarzıyla dikkat çekti. Hailey- Justin Bieber'ın pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağarken; ünlü modelin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan Hailey Bieber (27) ile Justin Bieber (30), bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklanmadı.

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