Trump’tan Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin flaş açıklama: Perşembe günü İstanbul’a gelebilirim

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ ŞEYLER ÇIKABİLİR

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

Trump, perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini bildirdi. Trump açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Başkan Erdoğan harika bir ev sahibi olacak.

Başkan Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek.