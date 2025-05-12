SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Devlet aklı bunu hazırladı"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunuyor. Devlet aklının bu süreci hazırladığını belirten Ala, "Terörün kazananı huzurun kaybedeni yoktur." dedi. Mekanizmaların kurulduğunu ve işlediğini belirten Ala terör örgütü PKK'nın silahları ne zaman ve nasıl bırakacağına ilişkin planların hazır olduğunu belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 19:41 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 19:54
AK Parti’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Devlet aklı bunu hazırladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunuyor.

MEKANİZMALAR KURULDU VE İŞLİYOR
Mekanizmaların kurulduğunu ve işlediğini belirten Ala terör örgütü PKK'nın silahları ne zaman ve nasıl bırakacağına ilişkin planların hazır olduğunu belirtti.

AHaber CANLI YAYIN

Efkan Ala'nın açıklamalarından satır başları:

Türkiye terör prangalarından kurtulduğu zaman uluslararası platformlarda daha hızlı ilerleme fırsatını bulacaktır.

Terörün kazananı huzurun kaybedeni yoktur.

SİLAHLAR NEREYE BIRAKILACAK?
Bu mekanizmalar kurulmuştur. Diğer ülkelerle sürüyor. Irak, Suriye ve başka ülkelerle görüşmeler yapıyoruz. Hangi tarihte hangi adım atılacak bu temaslarla belirlenmiştir.

PKK nerede olursa olsun, illegal yapılarıyla sona erdirilmelidir. Burada tartışma açık bir şey konusu değildir.

PKK'YA KARŞI OPERASYONLAR DURACAK MI?
Türkiye'nin sınırlarını TSK koruyor. Yani Türkiye'ye karşı bir tehdit gördüğü zaman onun kendi içerisinde işleyiş tarzı var. Bunun karşı tarafın tavrıyla ilişkisi yoktur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır
Trump’tan Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin flaş açıklama: Perşembe günü İstanbul’a gelebilirim
Borsa İstanbul
PKK’nın fesih kararıyla ilgili Bahçeli’den flaş açıklama: Terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır
İşte kare kare PKK’yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
Başkan Erdoğan’dan FETÖ’cülere ve suç örgütlerine karşı mücadele mesajı: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Türk Telekom
PKK’nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? Teröristan hayali kuran siyonistler karalar bağladı: Dramatik karar
Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu
Başkan Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım 254 gün: İlmek ilmek devlet aklı
7. Etnospor Kültür Festivali’nde bir ilk: Aile Obası! Bilal Erdoğan’dan takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Bakanlığın yeni teşvikleri ilk kez burada duyulacak
Emekliye ikinci bayram! 4C, EYT, SSK ve Bağ-Kur’lulara başvuruyla ek ikramiye verilecek! Maaşı 14.469 TL üstü olan...
PKK’dan infaz itirafı! Elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un ölümlerinin gizlendiği ortaya çıktı
Süreç titizlikle takip edilecek! PKK’nın fesih kararı sonrası açıklamalar peş peşe: Tüm terör şubeleri silah bırakmalı
Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?
CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek
Hamas ve ABD’den esir takası anlaşması! Türkiye’ye edilen teşekkürün arka planı... Trump’tan açıklama
Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Rusya ve Fransa arasında uyuşturucu krizi: Elysee Sarayı’ndan Kremlin’e yanıt
Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!
Zayıflamış olması gözlerden kaçmadı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı | Gözlerden uzak yaşıyordu...