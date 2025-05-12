AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Devlet aklı bunu hazırladı"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunuyor.

MEKANİZMALAR KURULDU VE İŞLİYOR

Mekanizmaların kurulduğunu ve işlediğini belirten Ala terör örgütü PKK'nın silahları ne zaman ve nasıl bırakacağına ilişkin planların hazır olduğunu belirtti.

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Efkan Ala'nın açıklamalarından satır başları:



Türkiye terör prangalarından kurtulduğu zaman uluslararası platformlarda daha hızlı ilerleme fırsatını bulacaktır.

Terörün kazananı huzurun kaybedeni yoktur.

SİLAHLAR NEREYE BIRAKILACAK?

Bu mekanizmalar kurulmuştur. Diğer ülkelerle sürüyor. Irak, Suriye ve başka ülkelerle görüşmeler yapıyoruz. Hangi tarihte hangi adım atılacak bu temaslarla belirlenmiştir.

PKK nerede olursa olsun, illegal yapılarıyla sona erdirilmelidir. Burada tartışma açık bir şey konusu değildir.

PKK'YA KARŞI OPERASYONLAR DURACAK MI?

Türkiye'nin sınırlarını TSK koruyor. Yani Türkiye'ye karşı bir tehdit gördüğü zaman onun kendi içerisinde işleyiş tarzı var. Bunun karşı tarafın tavrıyla ilişkisi yoktur.