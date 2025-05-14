TMO buğday alım fiyatları 2025: 1 ton buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa, çavdar, yulaf güncel taban fiyatları
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025 yılı için geçerli olacak hububat alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Özellikle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi temel ürünlerin alım fiyatları hem üretici hem de tüketici kesimi tarafından büyük merakla bekleniyordu. Mayıs ayı itibarıyla açıklanan yeni fiyatlar yaşanan zirai don olaylarının gölgesinde geldi. İşte 2025 yılı hububat satış fiyatları...
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:44