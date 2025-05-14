Kadraj Galeri Kadraj İkon TMO buğday alım fiyatları 2025: 1 ton buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa, çavdar, yulaf güncel taban fiyatları

TMO buğday alım fiyatları 2025: 1 ton buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa, çavdar, yulaf güncel taban fiyatları

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025 yılı için geçerli olacak hububat alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Özellikle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi temel ürünlerin alım fiyatları hem üretici hem de tüketici kesimi tarafından büyük merakla bekleniyordu. Mayıs ayı itibarıyla açıklanan yeni fiyatlar yaşanan zirai don olaylarının gölgesinde geldi. İşte 2025 yılı hububat satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:44
TMO buğday alım fiyatları 2025: 1 ton buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa, çavdar, yulaf güncel taban fiyatları

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2 Mayıs 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak yeni hububat satış fiyatlarını duyurdu. Açıklanan rakamlarla birlikte üreticiler ve sanayiciler 2025 yılı ürünlerinin ticaretini yaparken yeni fiyat tablosuna göre hareket edecek. Buğday, arpa ve yulaf fiyatlarında geçen yıla kıyasla dikkat çeken artışlar göze çarpıyor.

TMO buğday alım fiyatları 2025: 1 ton buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa, çavdar, yulaf güncel taban fiyatları

Makarnalık Buğday 12.760 TL'ye Kadar Yükseldi

TMO'nun resmi verilerine göre, yerli makarnalık buğdayın ton başına satış fiyatı ürün niteliğine bağlı olarak 12.550 TL ile 12.760 TL arasında değişiyor. Düşük vasıflı makarnalık buğday ise 11.580 TL'den satışa sunulacak. Böylece, 2024 yılında ton başına 10.000 TL olan makarnalık buğday fiyatında yüzde 25'e yakın bir artış gerçekleşmiş oldu.

TMO buğday alım fiyatları 2025: 1 ton buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa, çavdar, yulaf güncel taban fiyatları

Ekmeklik Buğdayda 11.840 TL Tavan Fiyat

2025 fiyat listesinde yer alan ekmeklik buğdayda da benzer bir artış söz konusu. Beyaz ve kırmızı ekmeklik buğday çeşitlerinin ton başı fiyatı ürün koduna göre 11.620 TL ile 11.840 TL arasında değişiyor. Düşük vasıflı ekmeklik buğday ise 10.610 TL'den alıcı bulacak. İthal ekmeklik buğdayın fiyatı ise 11.520 TL olarak belirlendi.

TMO buğday alım fiyatları 2025: 1 ton buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa, çavdar, yulaf güncel taban fiyatları

Geçen yıl bu rakam 9.250 TL iken, devletin fark ödemesi desteği ile birlikte üreticinin eline 11.000 TL geçmişti. Bu yıl destek primlerinin açıklanmasıyla birlikte üreticinin reel kazancı daha da netlik kazanacak.

TMO buğday alım fiyatları 2025: 1 ton buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa, çavdar, yulaf güncel taban fiyatları

Arpa ve Yulafta Yükseliş Sürüyor

Yerli arpa fiyatlarında da kayda değer bir artış gözlendi. 2024'te ton başına 7.250 TL olan yerli arpa, 2025'te 9.290 TL'ye yükseldi. Yozgat Sorgun yöresine ait yerli arpa ise 9.110 TL'den satışa sunulacak.