TMO buğday alım fiyatları 2025: 1 ton buğday fiyatı ne kadar oldu? Arpa, çavdar, yulaf güncel taban fiyatları

Makarnalık Buğday 12.760 TL'ye Kadar Yükseldi

TMO'nun resmi verilerine göre, yerli makarnalık buğdayın ton başına satış fiyatı ürün niteliğine bağlı olarak 12.550 TL ile 12.760 TL arasında değişiyor. Düşük vasıflı makarnalık buğday ise 11.580 TL'den satışa sunulacak. Böylece, 2024 yılında ton başına 10.000 TL olan makarnalık buğday fiyatında yüzde 25'e yakın bir artış gerçekleşmiş oldu.