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Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Uyukladığı iddia edilen o şoför tutuklandı

Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

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Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Uyukladığı iddia edilen o şoför tutuklandı

Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında. (Takvim.com.tr arşiv)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında. (Takvim.com.tr arşiv)

ŞOFÖR MAHALLİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında. (Takvim.com.tr arşiv)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında. (Takvim.com.tr arşiv)

UYUKLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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