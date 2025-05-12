Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Uyukladığı iddia edilen o şoför tutuklandı

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 21:26

Kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında. (Takvim.com.tr arşiv)

UYUKLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.