Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Uyukladığı iddia edilen o şoför tutuklandı
Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.
Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
ŞOFÖR MAHALLİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.