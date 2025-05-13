Fenerbahçe’den transferde Paris paketi! Mario Branco’ya özel talimat

Kolo Muani (AA) KİRALAMA + ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırlığında. PSG'nin yeni sezon planlarında yer almayan Muani için bu formülün Fransız kulübünü ikna edebileceği düşünülüyor.

Kolo Muani (AA) MUANI'NİN PERFORMANSI

Fransız forvet, bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 10 maçta 2 gol ve 1 asist üretti. Sezonun ikinci yarısında Juventus ile Serie A'da 14 maça çıkan Muani, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Milan Skriniar (İHA) Fenerbahçe, hem savunmaya hem de hücum hattına üst düzey takviyelerle yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Hem Skriniar hem de Kolo Muani transferlerinde kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Milan Skriniar (AA) Başkan Ali Koç da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile en üst sevieyden yıldızlarla takımı güçlendireceklerini söylemiş ve taraftarın beklentisini yukarı çekmişti. Fenerbahçeden Galatasarayın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer