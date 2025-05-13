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Fenerbahçe'den transferde Paris paketi! Mario Branco'ya özel talimat

Fenerbahçe yönetimi, seçim süreci ve muhalefetin imza çalışmalarıyla meşgul olsa da, gelecek sezonun kadro planlamasını hız kesmeden sürdürüyor. Transfer çalışmalarında rota Paris’e çevrildi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:08 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:11
Fenerbahçe’den transferde Paris paketi! Mario Branco’ya özel talimat

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Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Rota ise Paris.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

Devre arasında kiralanan Milan Skriniar'ın performansından memnun kalan sarı-lacivertli yönetim, Slovak stoperin bonservisini almak konusunda kararlı. Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco'ya bu sürecin hızlandırılması talimatını verdi. Yapılacak transfer görüşmelerinde PSG ile ilk gündem maddesi Skriniar olacak.

Kolo Muani (AA)Kolo Muani (AA)

KOLO MUANI SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim ise Fransız golcü Randal Kolo Muani. 2023 yazında PSG'nin 95 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'tan kadrosuna kattığı Muani, beklentilerin gerisinde kalmıştı. Ocak ayında Juventus'a kiralanan 26 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenildi.

Kolo Muani (AA)Kolo Muani (AA)

KİRALAMA + ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ
Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırlığında. PSG'nin yeni sezon planlarında yer almayan Muani için bu formülün Fransız kulübünü ikna edebileceği düşünülüyor.

Kolo Muani (AA)Kolo Muani (AA)

MUANI'NİN PERFORMANSI
Fransız forvet, bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 10 maçta 2 gol ve 1 asist üretti. Sezonun ikinci yarısında Juventus ile Serie A'da 14 maça çıkan Muani, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Milan Skriniar (İHA)Milan Skriniar (İHA)

Fenerbahçe, hem savunmaya hem de hücum hattına üst düzey takviyelerle yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Hem Skriniar hem de Kolo Muani transferlerinde kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

Başkan Ali Koç da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile en üst sevieyden yıldızlarla takımı güçlendireceklerini söylemiş ve taraftarın beklentisini yukarı çekmişti.

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