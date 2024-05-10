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Tek'air'lek kabusu

İstanbul’da gövdesi üzerine iniş yapan uçağın ardından bu kez benzer bir durum da Alanya’da yaşandı. Corendon Havayolları’na ait uçağın inişi sırasında ön tekeri patladı. Facia ucuz atlatıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
Tek’air’lek kabusu

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Gündem yine bir uçak kazasıyla hareketlendi. İstanbul'da önceki gün -EX FedEx Havayolları'na ait kargo uçağı Paris'ten İstanbul'a doğru havalandı. Ancak Boeing 763 tipi uçak inmek için İstanbul'a yaklaştığında hidrolik arızası yaşandı. Bu nedenle iniş takımları açılmadı. Kaza ucuz atlatılırken benzer bir olayın adresi bu kez Antalya Alanya'ydı. Corendon Havayolları'na ait Köln-Gazipaşa seferini yapan uçağın, Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na inişi sırasında ön tekeri patladı. Uçak, ön dikme üzerine iniş yaptı. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlandı. Yolcular otobüslerle gidecekleri noktalara ulaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

BOEING-737-800 tipi uçağın burun iniş takımı kırılmış; bunun sonucunda lastiği patlamış ve ön dikmesi zarar almıştır. Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir. Çok şükür ki 184 yolcuda ve 6 mürettabatta herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir." Bu arada pist geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Uçaklar Antalya'ya ve diğer yakın havalimanlarına yönlendirildi.

GÖVDE ÜZERİNE İNMEDİ
Corendon Airlines'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Gövde üzerine iniş söz konusu değildir, herhangi bir kaza ve kırım durumu yoktur. 184 yolcumuzda ve uçuş ekibimizde herhangi bir yaralanma sorunu yoktur.
MEHMET AL

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