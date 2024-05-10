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Otomotivde geleceğin tasarımları yarışıyor

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nın başvuru süreci başladı. OİB’in düzenlediği yarışmada ilk 5’e giren projelerin sahiplerine toplam 3 milyon lira ödül ve projelerini geliştirmeleri için destek verilecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
Otomotivde geleceğin tasarımları yarışıyor

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nce (OİB) bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın başvuru süreci başladı. Yarışma; otomotiv endüstrisine yenilikçi fikirlerin, tasarım ve projelerin kazandırılması, profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve otomotiv tutkunlarını içine alan 18 yaşını tamamlamış geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

Başvurular, 1 Ağustos'a kadar devam edecek. OİB'in Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 23 Ekim'de 'Şehir İçi Hareketlilik' temasıyla gerçekleştireceği ödül töreninde, ilk 5 projenin sahiplerine toplam 3 milyon lira ve patent tescili ödülü verilecek. Yarışmada birinci olan projenin sahibine 900 bin, ikinciye 600 bin, üçüncüye 550 bin, dördüncüye 500 bin, beşinciye ise 450 bin lira verilecek. Dereceye girenler İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek programında projelerini geliştirme hakkı kazanacak. OİB Başkanı Baran Çelik, yeni teknolojilerle üretim ve ihracatta katma değerin artırılmasını, tasarımcı yetiştirilmesini, ticarileşebilir projelerin teşvik edilmesi ve üniversite sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

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