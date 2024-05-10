Olimpiyat’ta 40 bin aslan

Galatasaray taraftarları, Karagümrük ile deplasmanda oynayacakları maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan yüzde 30 oranındaki biletleri tüketti. Ayrıca G.Saray taraftarlarının, 12 Mayıs Pazar günü 19.00'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesi K.Gümrük tribünlerinden de farklı passoliglerle bilet aldığı öğrenildi. 77 bin kişilik statta 40 bin kadar G.Saray taraftarı olacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, hem takımlarını maç sonuna kadar destekleyecek hem de gövde gösterisi yapacak.

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