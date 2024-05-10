Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Türk hocaya daha sıcağız

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör ve transfer hakkında konuşan Arat, "Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın her zaman gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin. Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk yardımcı hoca. Hemen gelmek isteyenler var, Solskjaer, van Bronckhorst... Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Gençleri heyecanlandıracak, çocukları heyecanlandıracak bir transfer planımız var. Forvet gibi. Böyle bir kahraman oyuncu fırsatı olursa tabii ki alacağız. Transferi hoca ile birlikte yapacağız" dedi. Rebic'in 6 milyon Euro maliyeti olduğunu ve göndermenin zor olduğunu ifade eden Arat, transferde bonservissiz ve Muçi gibi genç, kaliteli isimlere yöneleceklerini bildirdi.

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