Kişisel verileriniz riskte mi? İstihbarat örgütlerinin yapay zeka ve veri tuzağı deşifre oldu

"Yapay zeka şu an evet, gelişim gösterdi. Hepimizin telefonunun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Kişisel verilere erişim sağlıyor. Bu durum ilerleyen yıllarda toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir; toplumu kutuplaşmaya itebilir, kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir. Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak, yoksa yapay zekayı bu suça meyleden kişi mi?"

Teknolojinin kontrolsüz ilerleyişini sert bir benzetmeyle aktaran Bilişim Uzmanı Kırık, hukuki boşluklara da değindi:

Model çalma (Model stealing) vakaları: Siber güvenlik raporlarına göre, rakip yapay zeka modellerine binlerce özel komut (prompt) gönderilerek modelin çıktı mimarisi kopyalanıyor. ABD Ticaret Bakanlığı ve FBI raporlarında, Çin ve Rusya destekli hacker gruplarının Batılı teknoloji devlerinin kapalı devre yapay zeka ağırlıklarını (weights) ele geçirmek için sürekli sızma girişiminde bulunduğu vurgulanıyor.

Kişilik kaybı ve yapay zeka bağımlılığı: Klinik psikoloji araştırmaları, insanlarla duygusal bağ kuracak şekilde tasarlanan yapay zeka botlarının gençlerde gerçek insan ilişkilerinden kopuşa ve yalnızlaşmaya yol açtığını gösteriyor.

Hukukta "cezai sorumluluk" krizi: Yapay zeka yardımıyla yazılan sahte bir oltalama (phishing) kodunun veya üretilen derin kurgu (deepfake) şantaj görselinin suçlusunun algoritmayı geliştiren şirket mi, veriyi işleyen kullanıcı mı olduğu henüz küresel hukukta netleşmiş değil.

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN VERİ TUZAĞI: MOSSAD, CIA VE BİRİM 8200

A Haber Muhabiri Müzeyyen Yılmaz'ın "Koruma altına alınmayan verilerin işlenmesi zannedilenden büyük risk taşıyor" değerlendirmesinin ardından Prof. Dr. Kırık, uluslararası casusluk faaliyetlerine dikkat çekti:

"Siz kolaylık alırken daha fazla veri vermiş oluyorsunuz. Yapay zeka artık günümüzde bir veri canavarı haline geldi. Birim 8200, Mossad, CIA gibi istihbarat örgütleri artık hem yapay zekayı hem sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. 'Karikatürünü yaptık, tahlil sonuçlarınızı yükleyin otomatik görsün, dava dilekçelerinizi verin savunma yazsın' diye diye kişisel verilerinizi toplamaya başladılar."

Birim 8200 ve yapay zeka destekli hedefleme: İsrail Askeri İstihbarat Teşkilatı'na bağlı Birim 8200'ün (Unit 8200), açık kaynak verileri, yüz tanıma sistemlerini ve sosyal medya hareketlerini yapay zeka algoritmalarıyla işleyerek hedef haritaları çıkardığı uluslararası basına yansımıştı.

Tıbbi ve hukuki veri ihlali: Kullanıcıların "ücretsiz tahlil yorumlatma" veya "içerik özetletme" amacıyla sistemlere yüklediği röntgenler, kan değerleri, dava dosyaları ve şirket içi yazışmalar platformların "eğitim verisi" havuzuna katılarak gizliliğini tamamen yitiriyor.