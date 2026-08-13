Toplantıda daha önceki görüşmede olduğu gibi MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala gibi isimlerde yer aldı.

Beştepe'deki görüşmeye kısa bir süre kala gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, bu görüşmenin önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Meclis'te oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Birkaç başlığımız var. Bu başlıkları daha sonra yapacağımız yazılı açıklamada ifade etmeye çalışırız." dedi.

"UMARIM EN KISA ZAMANDA SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Buldan sözlerine şunları ekledi:

"Her aşamasında elbette görüşmeler, istişareler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi. Yasanın Meclis'te oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz. Daha sonra bir yazılı açıklama yapacağız. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan ve sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız. Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor ve Numan Bey ile de. Siyasi partilerle de elbette rutin olarak görüşmelerimiz devam eder fakat şu an planlanmış bir şey yok. Bunun dışında yasal çerçeveye bağlı olarak MGK raporu beklenmeden, anayasa ve AİHM kararlarının bir an önce uygulanması konusundaki düşüncelerimiz de önemli. Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bu da önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var. Her konuyu konuşacağız" dedi.



"KURUMSAL VE HUKUKİ ZEMİNİN İLK ADIMI KURULLARIN OLUŞMASI"

Mithat Sancar da barışın uzun ve zorlu bir süreç olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız var. Tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa barış umudunun ilk temel taşı oldu. Bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Bunları değerlendireceğiz. Görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz, önerilerimiz var. Çıkan yasa kurumsallaşmanın temel unsurlarını düzenliyor. Bunların da hızla devreye girmesi gerektiği açık."