Gel bakalım Kauno Zalgiris! Beşiktaş Hradec Kralove'yi 1-0 yendi

Emirhan Topçu rakibiyle mücadele etti

RAKİP KAUNO ZALGIRIS



Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.



TROSSARD İLK MAÇINA ÇIKTI



Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçında siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.



İlk maçın kadrosunda yer almayan Belçikalı yıldız, rövanş karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Trossard, 66. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna girerken, siyah-beyazlı taraftarlar yeni transferlerini coşkuyla karşıladı.



DJALO SAKATLANDI



Beşiktaş'ta maçın en iyilerinden olan Tiago Djalo 74. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Sakatlık sonrası Emmanuel Agbadou oyuna girdi.



Portekizli savunma oyuncusu Djalo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.



KALESİNİ GOLE KAPATTI



Beşiktaş, bu sezon oynadığı dört resmi maçta da kalesinde gol görmedi.



Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'yi de ilk maçta 1-0, rövanşta ise 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.



Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun performansı ile kalede Alexander Nübel'in önemli kurtarışları, rakiplere gol sevinci yaşatmadı.