Gel bakalım Kauno Zalgiris! Beşiktaş Hradec Kralove'yi 1-0 yendi
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaştı. 3. eleme turu rövanş mücadelesinde rakibini ağırlayan Kartal, evinde de 1-0 kazanıp Kauno Zalgiris ile eşleşti. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri dördüncü maçında da gol yemedi. İşte yaşananlar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Hradec Kralove'yi konuk etti. Deplasmanda 1-0 kazanarak taraftarının önüne çıkan Kartal, rakibini aynı skorla devirdi.
Karşılaşmanın tek golünü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti. Leonard Trossard ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Dusan Vlahovic ise üçlü çektirdi.
Kartal, lig aşamasına kalabilmek adına Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Mücadele, Hradec Kralove'nin santrasıyla başladı.
2' Beşiktaş gole çok yaklaştı
Beşiktaş maça hızlı başladı. Sağ kanatta topla buluşan Murillo'nun ortasında arka direkte boş kalan İlhan Fakılı vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
4' Hradec Kralove etkili geldi
Hradec Kralove sağ kanattan tehlike yarattı. Horak'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Sloncik kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin yanından auta gitti.
14' Murillo net şansı değerlendiremedi
Beşiktaş gole çok yaklaştı. Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde boş kalan Murillo topa dokunamadı. Kaleci Zadrazil pozisyonu takip ederek meşin yuvarlağı kontrol etti.
20' Orkun uzaktan denedi
Beşiktaş, ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orkun Kökçü şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
23' Djaló'dan kritik müdahale
Hradec Kralove ön alan baskısıyla topu kazandı. Darida'nın savunma arkasına gönderdiği pasta Mihalik topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Mihalik şutunu çekmek istedi ancak Djaló son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
26' Orkun direğe takıldı
Beşiktaş öne geçmeye çok yaklaştı. Ön alan baskısında topu kazanan Cerny, pasını Orkun Kökçü'ye aktardı. Orkun'un sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
37' Nübel gole izin vermedi
Hradec Kralove bu kez Van Buren ile etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sloncik'in pasında ceza sahasında topu kontrol eden Van Buren şutunu çekti. Kaleci Alexander Nübel başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi.
40' GOL | Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş
Beşiktaş, Cerny'nin golüyle evinde öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Çek futbolcu, ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı.
Cerny'nin düzgün şutunda top ağlarla buluştu ve Beşiktaş skoru 1-0'a getirdi.
45' İlk yarı sonucu | Beşiktaş - Hradec Kralove: 1-0
Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarı, Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
48' Beşiktaş etkili geldi
Beşiktaş savunma arkasına atılan pasla tehlike yarattı. Emirhan Topçu'nun pasında topla buluşan İlhan Fakılı şutunu çekti ancak top kaleci Zadrazil'de kaldı.
58' Beşiktaş etkili geldi
Beşiktaş ön alan baskısıyla topu kazandı. Cerny pasını Orkun Kökçü'ye aktardı. Ceza sahası dışında topu kontrol etmekte zorlanan Orkun'un pasında Olaitan şutunu çekti ancak savunma araya girerek gole izin vermedi.
63' Murillo savunmayı geçemedi
Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Cerny'nin pasında topla buluşan Murillo sert vurdu. Hradec Kralove savunması top ile kale arasına girerek tehlikeyi önledi.
66' Trossard oyuna girdi
Beşiktaş'ta yeni transfer Leandro Trossard oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılarda Cerny kenara geldi.
73' Djalo sakatlık geçirdi
Beşiktaş'ta Djalo ceza sahası içinde kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibi sahaya girerken oyun kısa süre durdu.
75' Djalo devam edemedi
Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Djalo maça devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine Agbadou oyuna dahil oldu.
82' Emirhan Topçu sarı kart gördü
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Uhrincat'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove
Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
ITALIANO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, Hradec Kralove deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i büyük ölçüde korudu.
İlk karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kassoum Ouattara'nın yerine Rıdvan Yılmaz ilk 11'de görev yaptı. Böylece İtalyan teknik adamın ilk maça göre tek değişikliği sol bekte gerçekleşti.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Kaleyi Alexander Nübel'e emanet eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu.
Savunmanın önünde Salih Özcan görev yaparken hücum hattının sağında Vaclav Cerny, merkezinde Junior Olaitan ve Orkun Kökçü, solunda ise İlhan Fakılı forma giydi.
Siyah-beyazlıların santrforunda Güney Koreli Hyeon-Gyu Oh sahaya çıktı.
TROSSARD İLK KEZ KADRODA
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, siyah-beyazlı forma altında ilk kez bir karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.
Dünya Kupası'nın ardından tatil yapan ve yaklaşık 10 gündür takımla çalışan Belçikalı kanat oyuncusu, UEFA'ya bildirilen listede bulunmasına rağmen Hradec Kralove ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.
İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Trossard, rövanş mücadelesinde ilk kez kadroda yer aldı.
TARAFTARDAN TROSSARD'A ÖZEL PANKART
Beşiktaş taraftarı da yeni transferi unutmadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar kale arkası tribününde Belçikalı yıldız için "Beşiktaş'a hoş geldin" pankartı açarak Trossard'a destek verdi.
SÜLEYMAN SEBA UNUTULMADI
Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, ölümünün 12. yıl dönümünde Tüpraş Stadyumu'nda anıldı.
Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden Seba ile ilgili anons yapılırken skorbordlarda efsane başkan için hazırlanan videolar gösterildi. Statta "Eski Dostlar" şarkısı çalınırken tribünler de Süleyman Seba lehine tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaşlı futbolcular ise maç öncesi ısınmaya üzerinde Süleyman Seba'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
MONTELLA DA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadeleyi tribünden izledi.
Türk takımlarının karşılaşmalarını takip eden Montella, Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesini A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile birlikte takip etti.
RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.
TROSSARD İLK MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçında siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.
İlk maçın kadrosunda yer almayan Belçikalı yıldız, rövanş karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Trossard, 66. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna girerken, siyah-beyazlı taraftarlar yeni transferlerini coşkuyla karşıladı.
DJALO SAKATLANDI
Beşiktaş'ta maçın en iyilerinden olan Tiago Djalo 74. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Sakatlık sonrası Emmanuel Agbadou oyuna girdi.
Portekizli savunma oyuncusu Djalo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.
KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı dört resmi maçta da kalesinde gol görmedi.
Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'yi de ilk maçta 1-0, rövanşta ise 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.
Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun performansı ile kalede Alexander Nübel'in önemli kurtarışları, rakiplere gol sevinci yaşatmadı.