Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine Külliye'de kabul
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit aileleriyle bir araya geldi.
Meclis'te rekor oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun sonrası gerçekleşen ilk temasta Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti.
Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa, atılacak hukuki adımlar ve kurumsal mekanizmaların kurulması ana gündem maddelerini oluşturdu.
DEVLETİN ZİRVESİNDE ANLAMLI BULUŞMA
Siyasi kulislerin hareketli olduğu günde Erdoğan, bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Devletin zirvesindeki buluşmada şehit aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, ailelerin talep ve isteklerini dinleyerek yanlarında olduğu mesajını verdi.
Görüşme sonrası Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:
Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarıyla ve muhterem gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milletin Evi'nde bir buluşma gerçekleştirdik.
Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir.
Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir.
Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek sahip çıktık.
Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.
Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı.
Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir.
İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız.
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