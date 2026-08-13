CANLI YAYIN
Geri

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı

Bu yılın iki zammını da cebine koyan emekliler gözünü ocak artışına çevirirken, ipucu Merkez Bankası’ndan geldi. Banka yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Peki bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne getirecek? İşte detayları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı

Bu yıl önce yüzde 12.19, ardından yüzde 17.76 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2027 yılına da yeni maaşla başlamaya hazırlanırken, ipuçları da şimdiden gelmeye başladı.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

TEMMUZ ENFLASYONU YÜZDE 1.78

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78 çıktı. Geriye 5 veri kalırken, zam oranına ilişkin ipucu Merkez Bankası'ndan geldi.

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-3

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, daha önce yüzde 26 olan yıl sonu tahminlerini güncellediklerini açıkladı.

Karahan, "Yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak güncelledik" dedi.

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-4

Eğer enflasyon yılı yüzde 28'le kapatırsa, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.7 çıkacak.

Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 8.7 zam alacak.

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-5

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşir ve bu oran en düşük ödemeye yansıtılırsa taban aylık 25 bin 601 liraya yükselecek.

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-6

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 23.552 % 8.7 ZAMLI: 25.601
MEVCUT: 24.000 % 8.7 ZAMLI: 26.088
MEVCUT: 25.000 % 8.7 ZAMLI: 27.175
MEVCUT: 26.000 % 8.7 ZAMLI: 28.262

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-7

MEVCUT: 27.000 % 8.7 ZAMLI: 29.349
MEVCUT: 28.000 % 8.7 ZAMLI: 30.436
MEVCUT: 29.000 % 8.7 ZAMLI: 31.523
MEVCUT: 30.000 % 8.7 ZAMLI: 32.610

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-8

MEVCUT: 31.000 % 8.7 ZAMLI: 33.697
MEVCUT: 32.000 % 8.7 ZAMLI: 34.784
MEVCUT: 33.000 % 8.7 ZAMLI: 35.871
MEVCUT: 34.000 % 8.7 ZAMLI: 36.958

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-9

MEVCUT: 35.000 % 8.7 ZAMLI: 38.045
MEVCUT: 36.000 % 8.7 ZAMLI: 39.132
MEVCUT: 37.000 % 8.7 ZAMLI: 40.219
MEVCUT: 38.000 % 8.7 ZAMLI: 41.306

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-10

MEVCUT: 39.000 % 8.7 ZAMLI: 42.393
MEVCUT: 40.000 % 8.7 ZAMLI: 43.480
MEVCUT: 41.000 % 8.7 ZAMLI: 44.567
MEVCUT: 42.000 % 8.7 ZAMLI: 45.654

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-11

MEVCUT: 43.000 % 8.7 ZAMLI: 46.741
MEVCUT: 44.000 % 8.7 ZAMLI: 47.828
MEVCUT: 45.000 % 8.7 ZAMLI: 48.915
MEVCUT: 46.000 % 8.7 ZAMLI: 50.002
MEVCUT: 47.000 % 8.7 ZAMLI: 51.089

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-12

MEVCUT: 48.000 % 8.7 ZAMLI: 52.176
MEVCUT: 49.000 % 8.7 ZAMLI: 53.263
MEVCUT: 50.000 % 8.7 ZAMLI: 54.350
MEVCUT: 51.000 % 8.7 ZAMLI: 55.437
MEVCUT: 52.000 % 8.7 ZAMLI: 56.524

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-13

MEVCUT: 53.000 % 8.7 ZAMLI: 57.611
MEVCUT: 54.000 % 8.7 ZAMLI: 58.698
MEVCUT: 55.000 % 8.7 ZAMLI: 59.785
MEVCUT: 56.000 % 8.7 ZAMLI: 60.872
MEVCUT: 57.000 % 8.7 ZAMLI: 61.959

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-14

MEVCUT: 58.000 % 8.7 ZAMLI: 63.046
MEVCUT: 59.000 % 8.7 ZAMLI: 64.133
MEVCUT: 60.000 % 8.7 ZAMLI: 65.220
MEVCUT: 62.000 % 8.7 ZAMLI: 67.394
MEVCUT: 63.000 % 8.7 ZAMLI: 68.481

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-15

MEVCUT: 64.000 % 8.7 ZAMLI: 69.568
MEVCUT: 65.000 % 8.7 ZAMLI: 70.655
MEVCUT: 66.000 % 8.7 ZAMLI: 71.742
MEVCUT: 67.000 % 8.7 ZAMLI: 72.829
MEVCUT: 68.000 % 8.7 ZAMLI: 73.916

MEVCUT: 69.000 % 8.7 ZAMLI: 75.003
MEVCUT: 70.000 % 8.7 ZAMLI: 76.090
MEVCUT: 71.000 % 8.7 ZAMLI: 77.177
MEVCUT: 72.000 % 8.7 ZAMLI: 78.264
MEVCUT: 73.000 % 8.7 ZAMLI: 79.351

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-16

MEVCUT: 74.000 % 8.7 ZAMLI: 80.438
MEVCUT: 75.000 % 8.7 ZAMLI: 81.525
MEVCUT: 76.000 % 8.7 ZAMLI: 82.612
MEVCUT: 77.000 % 8.7 ZAMLI: 83.699
MEVCUT: 78.000 % 8.7 ZAMLI: 84.786

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

MEVCUT: 79.000 % 8.7 ZAMLI: 85.873
MEVCUT:80.000 % 8.7 ZAMLI: 86.960
MEVCUT: 81.000 % 8.7 ZAMLI: 88.047
MEVCUT: 82.000 % 8.7 ZAMLI: 89.134

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-18

MEVCUT: 83.000 % 8.7 ZAMLI: 90.221
MEVCUT: 84.000 % 8.7 ZAMLI: 91.308
MEVCUT: 85.000 % 8.7 ZAMLI: 92.395
MEVCUT: 86.000 % 8.7 ZAMLI: 93.482
MEVCUT: 87.000 % 8.7 ZAMLI: 94.569

MEVCUT: 88.000 % 8.7 ZAMLI: 95.656
MEVCUT: 89.000 % 8.7 ZAMLI: 96.743
MEVCUT: 90.000 % 8.7 ZAMLI: 97.830
MEVCUT: 91.000 % 8.7 ZAMLI: 98.917

Emekliye yeni zam sinyali! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-19

MEVCUT: 92.000 % 8.7 ZAMLI: 100.004
MEVCUT: 93.000 % 8.7 ZAMLI: 101.091
MEVCUT: 94.000 % 8.7 ZAMLI: 102.178
MEVCUT: 95.000 % 8.7 ZAMLI: 103.265

MEVCUT: 96.000 % 8.7 ZAMLI: 104.352
MEVCUT: 97.000 % 8.7 ZAMLI: 105.439
MEVCUT: 98.000 % 8.7 ZAMLI: 106.526
MEVCUT: 99.000 % 8.7 ZAMLI: 107.613

1. Soru
Emeklilerin ocak zammı ne kadar olabilir?
Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,7 olabilir.
2. Soru
Zam oranını ne belirleyecek?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını, 2026'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı belirleyecek.
3. Soru
Şu ana kadar hangi veri açıklandı?
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. Ocak zammının kesinleşmesi için yılın kalan 5 enflasyon verisi beklenecek.
4. Soru
En düşük emekli aylığı ne kadar olabilir?
23 bin 552 TL'lik mevcut taban aylığa yüzde 8,7 artış uygulanırsa tutar yaklaşık 25 bin 601 TL olabilir.
5. Soru
Zam ne zaman kesinleşecek?
Kesin zam oranı, 2026'nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından 2027 yılının başında belli olacak.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini revize etti! 2028'e kadar kademeli düşüş: Petrol oynak piyasalar dalgalı
SONRAKİ HABER

2026'nın üçüncü enflasyon raporu
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler