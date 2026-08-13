Alihan Kuriş operasyonunda Köln detayı: Almanya'da yeni Pensilvanya planı! Bakan Çiftçi açıkladı: Faaliyetlerini buraya kaydıracaklardı
Alihan Kuriş'e yönelik operasyonun ardından yapının yurt dışı planına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı olarak aktarılan Mustafa Çiftçi, Köln'de 70 milyon dolarlık bir merkez inşa edildiğini ve faaliyetlerin buraya taşınacağının değerlendirildiğini söyledi. Yapının FETÖ'nün ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kurduğu yapıya benzemesi dikkatlerden kaçmadı.
Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı.
Bakan Çiftçi'den Alihan Kuriş operasyonu açıklaması!
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Bakan Çiftçi; Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü belirterek, "Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüşüp değerlendirdik ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Toplam 43 kişiyi hedef alan bu operasyonlar neticesinde, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor." dedi.
OPERASYON ÖRGÜTÜN FİNANSAL AYAKLARI
NTV canlı yayınında örgütün yapısına ve finansal ayaklarına yönelik uzun süredir titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütün yurt dışı yapılanmasına dair önemli detaylar paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
FAALİYETLERİNİ YURT DIŞINA TAŞIYACAKLARDI
"Alihan Kuriş, 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye başlandı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu; örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri ve detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır."
ALİHAN KURİŞ'İN ALMANYA PLANI
Çiftçi'nin açıkladığı Almanya Köln'deki binanın Süleymancılar olarak bilinen grubun yeni merkezi olduğu iddia ediliyor.
Yaklaşık 17 dönümlük arazi üzerine kurulan proje, örgütün Avrupa'daki en büyük yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Yeni merkez, sıradan bir ibadethane ya da sosyal tesis olmanın ötesinde, Kuriş örgütünün Avrupa'daki faaliyetlerini tek merkezden yöneteceği ana koordinasyon noktası olarak planlandı.
KÖLN'DE YENİ PENSİLVANYA
Yapının FETÖ'nün ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kurduğu yapıya benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Benzer şekilde elebaşı Fetullah Gülen'in kurduğu terör örgütü de Türkiye'deki faaliyetlerini yurt dışına taşımıştı.
ALMAN DEVLETİ DESTEK VERDİ İDDİASI
Milyonlarca euro değerindeki bu yatırımın hangi kaynaklarla finanse edildiği merak konusu olurken, Köln Belediyesi ve Almanya Devleti de yapının inşa edilmesi için doğrudan destek verdiği iddia edildi.
3 ana bölümden oluşan yapıda idare, mescit ve yurt bölümleri yer alıyor. Yurtta 231 kişi kalabilirken, 881 kişi de aynı anda mescitte namaz kılabilecek. Ayrıca 400 kişilik nikah salonu ile ticari bölümler de yer alacak. Yapıda 172 kişilik otopark da bulunacak.
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