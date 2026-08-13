





FAALİYETLERİNİ YURT DIŞINA TAŞIYACAKLARDI



"Alihan Kuriş, 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye başlandı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu; örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri ve detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır."

ALİHAN KURİŞ'İN ALMANYA PLANI



Çiftçi'nin açıkladığı Almanya Köln'deki binanın Süleymancılar olarak bilinen grubun yeni merkezi olduğu iddia ediliyor. Yaklaşık 17 dönümlük arazi üzerine kurulan proje, örgütün Avrupa'daki en büyük yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Yeni merkez, sıradan bir ibadethane ya da sosyal tesis olmanın ötesinde, Kuriş örgütünün Avrupa'daki faaliyetlerini tek merkezden yöneteceği ana koordinasyon noktası olarak planlandı.

FETÖ'nün Pensilvanya'daki merkezi



KÖLN'DE YENİ PENSİLVANYA



Yapının FETÖ'nün ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kurduğu yapıya benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Benzer şekilde elebaşı Fetullah Gülen'in kurduğu terör örgütü de Türkiye'deki faaliyetlerini yurt dışına taşımıştı.