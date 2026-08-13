Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Menziline ulaşması hayati önemde

Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan: Hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz

2025-2026 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay ve astsubay öğrencilerin mezuniyet merasiminde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, il ve ilçelerde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerde fedakarca görev yapan Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının tüm mensuplarına selam ve sevgilerini gönderdi.

Ülkede ve yurt dışında Türk bayrağının gururla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifa eden güvenlik birimlerine Allah'tan muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, vatan, devlet ve millet uğruna canlarını veren şehitleri rahmetle yad etti, gazilere şükranlarını sundu.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin, yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ettiğini belirterek, bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettikleri subay ve astsubayların da bu zincirin son halkaları olduğunu söyledi.

Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren öğrencileri tebrik eden Erdoğan, subay ve astsubayları titizlikle eğiten, öğrenciler için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalara, komutanlara teşekkür etti.

"Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleri yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 1142'si subay, 4 bin 773'ü astsubay olmak üzere toplam 5 bin 915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. 10'u can Azerbaycan'dan, 6'sı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5 bin 915 subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum."