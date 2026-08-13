Aslan sezonu Çorum FK ile açıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2026-27 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış maçında Arca Çorum FK'yi RAMS Park'ta ağırlayacak. Üst üste 5. şampiyonluk için yola çıkacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen 11 de şekillendi.
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Son 4 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezona taraftarı önünde 3 puanla girmeyi hedefliyor.
SEZONUN İLK RESMİ MAÇI
Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, 2026-27 sezonundaki ilk resmi karşılaşmasını Arca Çorum FK karşısında oynayacak.
Okan Buruk'un öğrencileri, ligde yeni sezonun açılışını galibiyetle yaparak üst üste 5. şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilk adımı atmak istiyor.
GALATASARAY İLE ÇORUM FK İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Galatasaray ile Arca Çorum FK, Süper Lig tarihinde ilk kez birbirine rakip olacak.
Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek Çorum temsilcisi, sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.
RAMS PARK'TA 35 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 35 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray bu maçın ardından sahasında çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.
HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, yeni sezona tarihi bir hedefle giriyor.
Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında üst üste 4 kez şampiyon olarak kırdığı kulüp ve lig rekorunu, 2022-2026 döneminde Okan Buruk yönetiminde tekrarladı.
Galatasaray bu sezon da zirvede yer alması halinde üst üste 5. şampiyonluğa ulaşarak kendi rekorunu geliştirecek.
ŞAMPİYON KADRONUN İSKELETİ KORUNDU
Galatasaray yönetimi, üst üste 4. şampiyonluğu kazanan kadronun ana iskeletini yeni sezon öncesinde korudu.
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollar ayrılırken Mauro Icardi ile yeni sözleşme yapılmadı. Ahmed Kutucu ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Bu ayrılıklara rağmen Okan Buruk'un geçen sezonki ideal kadrosunun önemli bölümü takımda kaldı.
TEK TRANSFER LESLEY UGOCHUKWU
Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna bir futbolcu kattı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak transfer etti.
Okan Buruk'un görev vermesi halinde genç oyuncu, Arca Çorum FK karşısında ilk kez resmi bir maçta Galatasaray formasını giyecek.
5 HAZIRLIK MAÇINDA 1 GALİBİYET
Galatasaray, sezon öncesindeki 5 hazırlık karşılaşmasının yalnızca birini kazandı.
Sarı-kırmızılılar ilk maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Avusturya kampında Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybeden Galatasaray, RAMS Park'taki Rennes karşılaşmasından 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Okan Buruk'un ekibi son hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.
9 GOL 8 FARKLI İSİMDEN
Galatasaray'ın hazırlık dönemindeki 9 golünü 8 farklı futbolcu kaydetti.
Victor Osimhen 2 golle takımın en skorer ismi olurken Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay birer kez fileleri havalandırdı.
OKAN BURUK'UN 11'İ ŞEKİLLENDİ
Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen