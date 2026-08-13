Aslan sezonu Çorum FK ile açıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

RAMS PARK'TA 35 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 35 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray bu maçın ardından sahasında çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK Galatasaray, yeni sezona tarihi bir hedefle giriyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında üst üste 4 kez şampiyon olarak kırdığı kulüp ve lig rekorunu, 2022-2026 döneminde Okan Buruk yönetiminde tekrarladı. Galatasaray bu sezon da zirvede yer alması halinde üst üste 5. şampiyonluğa ulaşarak kendi rekorunu geliştirecek.

ŞAMPİYON KADRONUN İSKELETİ KORUNDU Galatasaray yönetimi, üst üste 4. şampiyonluğu kazanan kadronun ana iskeletini yeni sezon öncesinde korudu. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollar ayrılırken Mauro Icardi ile yeni sözleşme yapılmadı. Ahmed Kutucu ise Çaykur Rizespor'a kiralandı. Bu ayrılıklara rağmen Okan Buruk'un geçen sezonki ideal kadrosunun önemli bölümü takımda kaldı.

TEK TRANSFER LESLEY UGOCHUKWU Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna bir futbolcu kattı. Sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak transfer etti. Okan Buruk'un görev vermesi halinde genç oyuncu, Arca Çorum FK karşısında ilk kez resmi bir maçta Galatasaray formasını giyecek.